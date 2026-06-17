冰淇淋疊成山、菜色百百種？如何一眼看穿觀光客地雷餐廳

到國外旅遊時，如何避開餐廳地雷是一大考驗。餐廳示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Cristian Mihaila）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 靠近熱門地標、觀光客多的餐廳，通常價格偏高且品質較差。

靠近熱門地標、觀光客多的餐廳，通常價格偏高且品質較差。 重點二： 菜單翻成多國語言、攬客與食物模型，常是專做遊客生意的警訊。

菜單翻成多國語言、攬客與食物模型，常是專做遊客生意的警訊。 重點三：若店內充斥非在地菜色、百道餐點或堆山冰淇淋，應提高警覺。

暑假旅遊旺季到來，而美食是假期不可或缺的項目，現代人越來越追求「道地」經驗，不再只是到某個地方度假，更希望體驗在地人的生活。但如果沒有事先瞭解，很容易遇上旅遊陷阱，讓人大失所望、錢包也失血。Food Republic報導整理出觀光 客地雷餐廳最常見的5個特徵，讓人在盛夏裡玩得盡興，不留遺憾。

1. 鄰近熱門地標

許多特意開在觀光景點附近的餐廳專門以低品質、高價格的餐點坑騙觀光客。想像能一邊享用美食、一邊欣賞羅馬競技場或艾菲爾鐵塔的美景聽起來很吸引人，實際上是支付兩倍價錢吃著軟爛的義大利麵，或過期的法式起司火腿三明治。

如有疑慮，最好避開任何主要地標周邊的店家，特別是擠滿觀光客，而非當地居民的店家。熱門地段的房價通常較高，因此餐廳不論品質如何，價格往往也會比較貴，建議多花五分鐘尋找稍遠的店。如果還是想享受在知名地標前用餐的氛圍，不如到口碑好的店買外帶，然後找張長椅坐下慢慢享用。

2. 菜單翻成多國語言

知名美食評論家席莫（Andrew Zimmern）和已故傳奇名廚波登（Anthony Bourdain）都建議入境隨俗，到當地人常去的餐廳用餐，雖然不能一概而論，但通常店內觀光客越多，食物品質反而越差，而且餐點可能也不是傳統料理。當地餐廳通常不需要為當地顧客準備上千種的語言翻譯。如果菜單上印滿國旗圖示，和一長串像聯合國名單的翻譯菜名，多半是專做觀光客生意的店家，也是該轉身離開的訊號。

3. 門口有店員攬客

最頂尖的餐廳深知，品質本身就是最好的證明，無論是透過內行指南、評論家認可的榜單，或口耳相傳，都不需要依靠俗氣的街頭招式吸引顧客。所以如果看到店員在路邊拚命拉客，通常代表這家店只做一次性的生意，而不是忠實顧客。

4. 菜單上出現非在地料理

許多國家，尤其是義大利、德國、法國、日本、泰國、西班牙、秘魯和阿根廷，都具有濃厚的地域特色，不同城市的傳統料理往往落差很大。例如披薩源自那不勒斯和阿瑪菲地區，而非威尼斯或米蘭；西班牙海鮮飯源自瓦倫西亞，而非馬德里等。

若店家自詡為「在地」餐廳，卻供應大量外地料理，尤其當菜單上還充斥著漢堡、薯條等大量迎合北美口味的通用菜色，或是夏威夷披薩等美式改良版的在地料理，就非常可疑。另外如果菜單列出數百道餐點，更應提高警覺，因為任何一家有水準的在地餐廳，都不可能現點現做如此多樣的料理。

5. 門口展示食物模型

除了亞洲餐廳以外，一般而言在店外展示預先烹調好的餐點或食物模型，正是典型旅遊陷阱的標誌。這種作法雖然能快速吸引目光，但通常表示這家店更在乎快速招攬路過的遊客。類似的情況還包含店內陳列著堆疊成山、色彩鮮豔的義式冰淇淋店。雖然很吸睛，還能拍出讓人驚艷的Instagram照片，但通常代表冰淇淋有化學添加物和人工色素，經驗法則是展示得愈少，往往更道地。