六旬男砸退休金投資股市 暴跌恐慌「只聽AI」下場慘

理財規劃師建議，投資理財應結合專業知識並諮詢專家意見，以免因過度依賴AI蒙受損失。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@AlphaTradeZone）

AI摘要 文章摘要整理： 日本一名65歲退休男子因害怕資產縮水而投入股市，卻在大跌時依AI建議賣出，最後錯過反彈並遭受重大損失。

退休族最擔心的就是「資產縮水」，不少人退休後仍努力研究如何增加資產。日本媒體「THE GOLD 60」報導了一位六旬男子，因妻子反對投資，自己又不願與朋友談論金錢問題，最後因聽信AI建議慘賠收場的案例。

報導指出，65歲的野際（化名）曾在大型製造商工作超過40年，退休時領取約2千萬日圓（約12.5萬美元）退休金 。原以為老後生活無虞，但面對物價上漲的新聞和新制NISA（少額投資免稅制度）鋪天蓋地的宣傳，加上同儕紛紛開始投資，讓他產生「不跟上就吃虧」的焦慮。

由於妻子反對投資，且不願與朋友談論金錢問題，便根據網銀的排名推薦，開始每月定期定額投入10萬日圓（約600美元）購買「全世界股票指數型基金」。

因為身邊沒有商量對象，野際開始使用手機上的AI程式諮詢。後來遇到股市重挫，投入的1520萬日圓（約9.5萬美元），帳面損失達300萬日圓（約1.8萬美元）。此時他聽從AI建議拋售，慘賠收場。

事實上，就在野際清倉後，市場立即觸底反彈，並在半年後創下新高。若他持續持有，資產會回升至1770萬日圓（約11萬美元），與他賣出時的1,220萬日圓（約7.6萬美元）相比，來回差距540萬日圓（約3.4萬美元），更錯失250萬日圓（約1.5萬美元）的獲利。

關於這個案例，理財規劃師青山創星認為，野際投資失利的原因在於不了解AI的運作特性與自身的心理弱點。

青山提醒，雖然用AI收集資料很方便，但AI的回答很容易受到提問方式與使用者情緒的影響，甚至將虛假訊息當作事實斷言。因此，投資人必須建立正確的理財基礎知識，將AI視為理性的思考輔助工具而非最終決定者，以免因過度依賴蒙受損失。

青山建議，對於涉及資產狀況與生活規劃的重大決策，應結合專業知識，並諮詢專業的理財規劃師（FP）或獨立財務顧問（IFA），而非單純依賴AI。真正的諮詢對象，有時應該是那個不顧你的心意仍出聲阻止你的人。