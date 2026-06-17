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好市多烘焙區推檸檬口味甜點 不用9美元夏日必買

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好市多和山姆會員店近期皆推出檸檬布朗迪，厚實的蛋糕搭配檸檬香氣，吃一口就有滿滿的...
好市多和山姆會員店近期皆推出檸檬布朗迪，厚實的蛋糕搭配檸檬香氣，吃一口就有滿滿的夏日氣息。檸檬方塊示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Skyler Ewing）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多與山姆會員店同期推出檸檬布朗迪甜點，強調酸甜檸檬風味與實惠價格，成為夏季烘焙區的新熱門商品。

夏天到了，來杯清涼的檸檬飲品或來份爽口的檸檬甜點讓人感受到滿滿的夏日氣息。好市多Costco）和山姆會員店（Sam's Club）近期不約而同皆推出檸檬布朗迪（lemon blondie），酸甜的檸檬內餡加上糖霜和糖粒，吃過的顧客都大讚好吃。

The Takeout報導，好市多近期推出檸檬布朗迪，布朗迪是無巧克力版本的布朗尼（Brownie），厚實的布朗迪蛋糕搭配酸甜的檸檬內餡，頂層撒上酥脆白巧克力糖霜，好市多粉絲創設的Instagram帳號Costco New Deals在影片介紹這款新甜點，並表示她所在地區的好市多一盒檸檬布朗迪有16塊，售價8.99元，價格相當實惠。

▲ 影片來源：Instagram＠costconewdeals（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Costco New Deals的影片引發網友熱烈討論，有網友說很好吃，非常愛這個新品，還有網友說布朗迪看起來很可口，讓人迫不及待想吃一口。

山姆會員店最近也推出幾乎一模一樣的檸檬布朗迪，一盒九塊，售價8.84元，一樣是在布朗迪蛋糕中加入檸檬的清香，不同之處是頂部除了有蛋糕狀酥皮外還撒了糖粉，而檸檬凝乳（lemon curd）是製作檸檬方塊的基本必備材料，因此這款布朗迪的檸檬口味更重一些，也因此價格較高。

山姆會員店粉絲創設的Instagram帳號Sam's Club Favorites的影片介紹了這款甜點，大讚布朗迪蛋糕厚實有嚼勁，咬下後有滿滿檸檬味，再搭配上層酥脆的糖粒非常好吃。

精華 FAQ

  • 它是無巧克力版布朗尼，內餡加入檸檬風味，頂層再加上白巧克力糖霜與糖粒，口感厚實又帶酸甜清香，很符合夏天想吃清爽甜點的需求。

  • 根據粉絲分享的影片，部分地區一盒有16塊，售價為8.99美元，價格相當親民，讓不少好市多會員覺得划算又值得購買。

  • 山姆會員店也推出檸檬布朗迪，一盒9塊售價8.84美元，表面除了酥皮還撒糖粉，檸檬凝乳比例更明顯，因此檸檬味道更濃。

好市多 Costco

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