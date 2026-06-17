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端午逢雙火馬年發威…午時水用對催旺到年底 7類人帶禁忌

記者賴香珊／南投即時報導
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端午節，民俗認為是一年之中的陽氣最旺的日子。（AI生成）
端午節，民俗認為是一年之中的陽氣最旺的日子。（AI生成）

本周五（19日）是端午節，民俗認為是一年之中的陽氣最旺的日子，民俗專家廖大乙說，端午逢雙火馬年，相當罕見，是轉運招財催旺下半年的關鍵，可把握端午當天「有技巧」取午時水或陰陽水接財氣，但7類人帶禁忌，不宜包粽子送人。

廖大乙指出，今年丙午年因天干、地支皆屬火，為雙火馬年，端午節又逢午月、午時，純陽之氣極其剛烈，相當罕見，是轉運招財催旺下半年的關鍵，想要化煞催財，務必要接取端午當天的「午時水」，但接「午時水」是有技巧的。

有別於過去在午時（上午11時至下午1時）接午時水，建議今年端午當天上午11時前就準備好半桶水，放置在見天之處，讓這半桶水在純陽之氣最旺盛的午時陽光下曝曬；若下雨就讓「半桶接成1桶」成為「陰陽水」，是最好的午時水。

廖大乙說，民眾可將純陽午時水或陰陽午時水裝進寶特瓶，並貼上紅紙，之後放在住家財位或辦公桌下，但注意「水氣就是財氣」，因此寶特瓶不要封蓋，記得打開讓它接財氣，也能將午時水噴灑在環境周遭，改變不好的磁場，以迎接好運。

此外，若覺得上半年運途不好，可在上午11時15分面朝東或西曬太陽，並在心中默念心願，誠心向上天祈願有助改運，甚至達成願望。另，今年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，或是今年上半年家中有喪事或離職、離婚者不宜包粽子送人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 因今年丙午年天干地支皆屬火，端午又逢午月午時，形成罕見的純陽格局，民俗上被認為是下半年轉運、化煞與催旺財氣的重要時機。

  • 建議在上午11時前先備半桶水放於見天處，讓它在午時陽光下曝曬；若遇下雨，半桶水與雨水合成陰陽水，被視為更好的午時水。

  • 今年犯太歲的鼠、馬、兔、雞四生肖，以及上半年家中有喪事、離職或離婚者，民俗上都不宜包粽子送人，以免觸犯禁忌。

端午節

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