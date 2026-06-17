端午逢雙火馬年發威…午時水用對催旺到年底 7類人帶禁忌

端午節，民俗認為是一年之中的陽氣最旺的日子。（AI生成）

本周五（19日）是端午節 ，民俗認為是一年之中的陽氣最旺的日子，民俗專家廖大乙說，端午逢雙火馬年，相當罕見，是轉運招財催旺下半年的關鍵，可把握端午當天「有技巧」取午時水或陰陽水接財氣，但7類人帶禁忌，不宜包粽子送人。

廖大乙指出，今年丙午年因天干、地支皆屬火，為雙火馬年，端午節又逢午月、午時，純陽之氣極其剛烈，相當罕見，是轉運招財催旺下半年的關鍵，想要化煞催財，務必要接取端午當天的「午時水」，但接「午時水」是有技巧的。

有別於過去在午時（上午11時至下午1時）接午時水，建議今年端午當天上午11時前就準備好半桶水，放置在見天之處，讓這半桶水在純陽之氣最旺盛的午時陽光下曝曬；若下雨就讓「半桶接成1桶」成為「陰陽水」，是最好的午時水。

廖大乙說，民眾可將純陽午時水或陰陽午時水裝進寶特瓶，並貼上紅紙，之後放在住家財位或辦公桌下，但注意「水氣就是財氣」，因此寶特瓶不要封蓋，記得打開讓它接財氣，也能將午時水噴灑在環境周遭，改變不好的磁場，以迎接好運。

此外，若覺得上半年運途不好，可在上午11時15分面朝東或西曬太陽，並在心中默念心願，誠心向上天祈願有助改運，甚至達成願望。另，今年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，或是今年上半年家中有喪事或離職、離婚者不宜包粽子送人。

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