世界盃非官方吉祥物 2歲小鴨身穿墨西哥球衣 意外暴紅

一隻名為「梅林」（Merlin）的兩歲小鴨在世界盃期間爆紅。(路透)

2026年世界盃 足球賽開幕戰，墨西哥 順利擊敗南非 ，但真正搶盡鋒頭的卻是一隻名叫「梅林」（Merlin）的鴨子。

這隻2歲大的寵物鴨身穿墨西哥隊球衣和襪子，在墨西哥城街頭與球迷一同慶祝勝利的畫面迅速在社群媒體瘋傳，短時間內累積數百萬次觀看，成為本屆世界盃首位「非官方吉祥物」。

網友紛紛留言：「我們想看到梅林出現在球場裡！」、「這隻鴨子已經是國寶級存在」、「目前世界盃最棒的事情就是牠。」

但其實，梅林早已是墨西哥城小有名氣的寵物明星。

牠的主人卡拉・戈梅斯（Carla Gómez）每逢周末都會推著小餐車，在墨西哥城歷史中心販售瓶裝水和飲料，而梅林總是陪伴左右。這隻穿著各式服裝的鴨子經常吸引路人駐足，除了發出驚喜的歡呼聲，還有許多人爭相與牠合照。

一隻名為「梅林」（Merlin）的兩歲小鴨在世界盃期間爆紅。(路透)

戈梅斯表示：「我們不喜歡把牠單獨留在家裡，我們希望牠一直陪著我們。牠是我們的寶寶，是我所有財產的唯一繼承人，現在更成了全民偶像。」

無論晴天雨天，梅林都會跟著戈梅斯和年幼的兒子克里斯蒂安（Cristian）穿梭在墨西哥城著名景點。事實上，梅林原本是送給兒子的禮物。戈梅斯說：「梅林原本就因為陪我們賣瓶裝水而小有名氣，但牠突然爆紅，真的讓我們非常驚訝。」

她說：「牠一直和我們生活在一起，我們從來沒想過牠會變成這麼轟動的現象，我們完全沒有預料到。」

在網路爆紅後，戈梅斯和梅林16日已與國際足總（FIFA）代表會面，拍攝照片及廣告宣傳片。

戈梅斯一家也希望，這隻聞名全球的鴨子能繼續為墨西哥帶來好運：「墨西哥，我們與你同在，而梅林是你們的頭號粉絲。」