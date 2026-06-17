世界盃非官方吉祥物 2歲小鴨身穿墨西哥球衣 意外暴紅
2026年世界盃足球賽開幕戰，墨西哥順利擊敗南非，但真正搶盡鋒頭的卻是一隻名叫「梅林」（Merlin）的鴨子。
這隻2歲大的寵物鴨身穿墨西哥隊球衣和襪子，在墨西哥城街頭與球迷一同慶祝勝利的畫面迅速在社群媒體瘋傳，短時間內累積數百萬次觀看，成為本屆世界盃首位「非官方吉祥物」。
網友紛紛留言：「我們想看到梅林出現在球場裡！」、「這隻鴨子已經是國寶級存在」、「目前世界盃最棒的事情就是牠。」
但其實，梅林早已是墨西哥城小有名氣的寵物明星。
牠的主人卡拉・戈梅斯（Carla Gómez）每逢周末都會推著小餐車，在墨西哥城歷史中心販售瓶裝水和飲料，而梅林總是陪伴左右。這隻穿著各式服裝的鴨子經常吸引路人駐足，除了發出驚喜的歡呼聲，還有許多人爭相與牠合照。
戈梅斯表示：「我們不喜歡把牠單獨留在家裡，我們希望牠一直陪著我們。牠是我們的寶寶，是我所有財產的唯一繼承人，現在更成了全民偶像。」
無論晴天雨天，梅林都會跟著戈梅斯和年幼的兒子克里斯蒂安（Cristian）穿梭在墨西哥城著名景點。事實上，梅林原本是送給兒子的禮物。戈梅斯說：「梅林原本就因為陪我們賣瓶裝水而小有名氣，但牠突然爆紅，真的讓我們非常驚訝。」
她說：「牠一直和我們生活在一起，我們從來沒想過牠會變成這麼轟動的現象，我們完全沒有預料到。」
在網路爆紅後，戈梅斯和梅林16日已與國際足總（FIFA）代表會面，拍攝照片及廣告宣傳片。
戈梅斯一家也希望，這隻聞名全球的鴨子能繼續為墨西哥帶來好運：「墨西哥，我們與你同在，而梅林是你們的頭號粉絲。」
因為牠穿著墨西哥隊球衣和襪子，在街頭跟球迷一起慶祝勝利，畫面被大量轉傳，短時間內累積數百萬觀看，因而成為網路熱議人物。 梅林平常會陪主人卡拉・戈梅斯和兒子克里斯蒂安，在墨西哥城歷史中心推餐車賣瓶裝水與飲料，也會穿梭景點，吸引路人拍照合影。 梅林爆紅後，戈梅斯一家已在16日與FIFA代表會面，拍攝照片與廣告宣傳片，也希望這隻鴨子能繼續替墨西哥帶來好運與支持。
精華 FAQ
因為牠穿著墨西哥隊球衣和襪子，在街頭跟球迷一起慶祝勝利，畫面被大量轉傳，短時間內累積數百萬觀看，因而成為網路熱議人物。
梅林平常會陪主人卡拉・戈梅斯和兒子克里斯蒂安，在墨西哥城歷史中心推餐車賣瓶裝水與飲料，也會穿梭景點，吸引路人拍照合影。
梅林爆紅後，戈梅斯一家已在16日與FIFA代表會面，拍攝照片與廣告宣傳片，也希望這隻鴨子能繼續替墨西哥帶來好運與支持。
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