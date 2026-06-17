2450萬人看NBA尼克逆轉封王 收視率28年來新高
根據市調公司尼爾森（Nielsen）統計，本月紐約尼克與聖安東尼奧馬刺對決的美國職籃NBA總冠軍賽，平均吸引2060萬人次收看，成為自1998年以來收視最高的總冠軍賽。
路透報導，尼克13日晚間以94：90贏得第5戰，並成功封王，該場比賽在ESPN和ABC頻道吸引平均2450萬人觀看，創下自1998年以來總冠軍賽第5戰的最高收視紀錄。
而在1998年那場由喬丹（Michael Jordan）率領公牛擊敗猶他爵士、奪得隊史第6座總冠軍的系列賽中，6場比賽平均收視達2904萬人次。
在總冠軍賽MVP布朗森（Jalen Brunson）攻下45分，率領尼克隊在第4節一度落後10分的情況下完成逆轉之際，第5戰觀看人數一舉衝上3300萬人的最高峰。
自ABC和ESPN於2003年開始轉播NBA總冠軍賽以來，今年的收視率創下歷史新高，同時這也是自1999年以來，總冠軍賽平均觀看人數第3次突破2000萬大關。
相較之下，去年奧克拉荷馬雷霆與印第安納溜馬交手的總冠軍賽，最終由雷霆奪冠，在打滿7場系列賽之下，平均收視為1031萬人次。
因為本屆系列賽平均吸引2060萬人收看，創下自1998年以來最高總冠軍賽收視，顯示NBA總決賽再度具備強大話題與市場吸引力。 尼克在第5戰以94比90擊敗馬刺完成封王，該場在ESPN與ABC平均吸引2450萬人觀看，最高峰更一度衝到3300萬人。 今年總冠軍賽平均2060萬人，明顯高於去年雷霆對溜馬系列賽的1031萬人，幾乎多出一倍，反映尼克奪冠話題帶動收視成長。
精華 FAQ
因為本屆系列賽平均吸引2060萬人收看，創下自1998年以來最高總冠軍賽收視，顯示NBA總決賽再度具備強大話題與市場吸引力。
尼克在第5戰以94比90擊敗馬刺完成封王，該場在ESPN與ABC平均吸引2450萬人觀看，最高峰更一度衝到3300萬人。
今年總冠軍賽平均2060萬人，明顯高於去年雷霆對溜馬系列賽的1031萬人，幾乎多出一倍，反映尼克奪冠話題帶動收視成長。
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