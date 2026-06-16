我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

世界盃／梅西上演帽子戲法 超越羅納度、追平克洛澤成歷史進球王

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿根廷球王梅西在上演「帽子戲法」後，於比賽第80分鐘被換下場，阿根廷也以3：0領...
阿根廷球王梅西在上演「帽子戲法」後，於比賽第80分鐘被換下場，阿根廷也以3：0領先阿爾及利亞。(路透)

下周將滿39歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），今天在2026年世界盃足球賽小組賽首戰與阿爾及利亞之戰披掛上陣，這不僅是他國家隊生涯第200場出賽，更搶在葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）之前，成為史上首位六度征戰世足賽的球員，而他在上演「帽子戲法」後，於比賽第80分鐘被換下場，阿根廷也以3：0領先阿爾及利亞。

梅西的傳奇紀錄更隨著比賽進行持續推升，比賽第17分鐘，他在中路盤帶後於禁區外驚天長射破網，幫助阿根廷首開紀錄。這記世界波不僅是他國家隊生涯第118顆進球，更是他在世足賽舞台的第14個進球，成功追平今天梅開二度的法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe），並列世足賽史進球榜第3名。

這顆進球同時為梅西寫下多項前無古人的神蹟，除了是他生涯在世足賽面對第11支不同球隊完成進球的歷史第一人紀錄外，由於這天恰巧是他20年前（2006年）首度在世足賽（對塞爾維亞）進球的日子，這讓他成為世足賽史上首顆與最近一顆進球「橫跨年度最長」的球員，並成為史上進球紀錄第三年長的球員，上半場阿根廷也靠著梅西進球以1：0領先。  

易邊再戰，阿根廷下半場依舊展開猛攻，先是梅西在禁區外的大腳射門與球門擦邊而過，第54分鐘則是梅西妙傳給馬丁尼茲（Lautaro Martínez）起腳射門，但卻遭到阿爾及利亞門將席丹（Luca Zidane）撲下，連續兩波侵略性十足的進攻讓阿爾及利亞嚇出一身冷汗。

阿根廷球王梅西在上演「帽子戲法」後，於比賽第80分鐘被換下場，阿根廷也以3：0領...
阿根廷球王梅西在上演「帽子戲法」後，於比賽第80分鐘被換下場，阿根廷也以3：0領先阿爾及利亞。(路透)

阿根廷球王梅西今天在2026年世界盃足球賽小組賽首戰與阿爾及利亞之戰披掛上陣，這...
阿根廷球王梅西今天在2026年世界盃足球賽小組賽首戰與阿爾及利亞之戰披掛上陣，這不僅是他國家隊生涯第200場出賽，更成為史上首位六度征戰世足賽的球員。(美聯社)

第60分鐘，阿根廷阿利斯特（Alexis Mac Allister）禁區外長射雖然再度遭到席丹擋下，但梅西隨即跟進補上推射破門，完成世足賽生涯第15顆進球，追平巴西傳奇羅納度（Ronaldo）並列史上第2。

第66分鐘梅西再度出擊，一路盤帶過人後與席丹一對一對決起腳射門，但遭到席丹飛撲擋下，雖然未能進球，但梅西也展現風度，豎起大拇指向演出精彩撲救的席丹致意。

第76分鐘，梅西接獲隊友回傳球後，在禁區內一步起腳射門再度攻破阿爾及利亞球門，上演「帽子戲法」，完成生涯第16顆進球，追上德國克洛澤（Miroslav Klose）並列史上第一，並在隨後就被換下場，接受全場球迷的熱烈歡呼，阿根廷也取得3：0領先。

阿根廷球王梅西今天在2026年世界盃足球賽小組賽首戰與阿爾及利亞之戰披掛上陣，這...
阿根廷球王梅西今天在2026年世界盃足球賽小組賽首戰與阿爾及利亞之戰披掛上陣，這不僅是他國家隊生涯第200場出賽，更成為史上首位六度征戰世足賽的球員。(美聯社)

精華 FAQ

  • 梅西先以遠射與補射兩度破門，最後完成帽子戲法，帶領阿根廷3比0擊敗阿爾及利亞，同時把世界盃進球累積到16球，追平克洛澤並列史上第一。

  • 內文指出，梅西先超越羅納度，成為世界盃進球紀錄更具代表性的競爭者；隨後又追平克洛澤的16球，並在多項榜單上與姆巴佩、羅納度並列。

  • 這場比賽不僅是梅西國家隊第200場出賽，也讓他成為首位六度征戰世足賽的球員，並以對阿爾及利亞的表現，延續其世界盃傳奇地位。

梅西 世界盃 阿根廷

上一則

3星座最易被動搖「意志不堅」 他共感力太強奪冠

延伸閱讀

世界盃／上半場就世界波進球 下周滿39歲的梅西寫下多項歷史紀錄

世界盃／上半場就世界波進球 下周滿39歲的梅西寫下多項歷史紀錄
世界盃／單場雙響登法國進球王 姆巴佩：踢球就是為寫歷史

世界盃／單場雙響登法國進球王 姆巴佩：踢球就是為寫歷史
世界盃／美國4：1開門紅 巴洛根梅開二度 寫史上第7人神紀錄

世界盃／美國4：1開門紅 巴洛根梅開二度 寫史上第7人神紀錄
世界盃／梅西傷癒復出替補破門 阿根廷吃定心丸 3：0大勝冰島

世界盃／梅西傷癒復出替補破門 阿根廷吃定心丸 3：0大勝冰島

熱門新聞

2026年部分生肖工作機會、收入來源與發展空間都比往年更加豐富，然而當收入成長速度超過心理滿足感的累積速度時，焦慮、比較與過度追求完美等心態問題也可能隨之浮現。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marek Piwnicki ）

四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實

2026-06-10 22:25
誠先生的父親生前開賓士，讓他以為父親很有錢；示意圖。（圖／AI生成）

老爸生前超風光「開賓士打高爾夫」獨子一開存摺當場愣住

2026-06-07 01:50
AI技術日漸成熟，甚至會根據消費者的個資、購買歷史調整同一項商品的價格。網購示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Kindel Media）

男子買機票時更改VPN「AI覺得你是有錢人」 同張票價格竟漲四倍

2026-06-11 20:25
腫瘤科醫師說，若家中有表面模糊混濁、破損或有裂痕的塑膠食品保鮮盒最好盡快丟棄，因持續使用恐升高罹癌風險。塑膠保鮮盒示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kim Deachul ）

家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

2026-06-15 19:35
財務律師和顧問指出，包括長照、金援家人等六項費用是退休人士在退休前常沒有列入離開工作後生活規劃的開銷。財務規劃示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Volodymyr Hryshchenko）

長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

2026-06-14 20:25
職場中總有一些人看似低調，不愛參與辦公室政治，也很少捲入派系之爭，但到了關鍵時刻，卻往往成為主管最信任的人選。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

職場最受主管信任3生肖 屬兔不站隊反升主管、他靠實力成關鍵人物

2026-06-12 23:20

超人氣

更多 >
世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？
不買SpaceX股票 如何透過指數基金來投資

不買SpaceX股票 如何透過指數基金來投資