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不是推車把手 超市這處是容易忽略的細菌熱點

不是推車把手 超市這處是容易忽略的細菌熱點

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超市收銀台的商品傳送帶是很多人容易忽略的細菌熱點，建議農產品不要裸放在上面，使用...
超市收銀台的商品傳送帶是很多人容易忽略的細菌熱點，建議農產品不要裸放在上面，使用過輸送帶後洗手才能碰臉。超市傳送帶示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

超市收銀台輸送帶是常被忽略的細菌熱點，研究發現其易累積多種微生物；若想降低風險，最好避免裸露物品直接接觸並優先使用自助結帳。

很多人會認為手推車把手是超市最多細菌的地方，會在使用前消毒或擦拭把手，但其實有一個地方也暗藏大量細菌但常被忽略，就是收銀台的輸送帶。Mashed報導，收銀台的輸送帶是一個常被忽略的細菌熱點，若想避免接觸細菌，所有商品最好放在包裝內再放到輸送帶，或使用自助結帳就能完全避免接觸。

報導指出，大多數超市的輸送帶成分是聚氯乙烯，主要原料包含石油。聚氯乙烯的耐用性使其成為長期使用的首選，但持續接觸食物殘渣、新鮮蔬果的水分及顧客的頻繁觸摸會導致生物膜（biofilm）的形成，聚積細菌和其他微生物。

密西根州立大學一項2009年的研究隨機挑選42間超市並檢視其收銀台輸送帶，發現傳送帶上的細菌、酵母菌、黴菌、金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）和大腸桿菌的數量令人擔憂，所有檢測樣本都有全部或部分菌種，細菌數量最多。

雖然超市員工會在換班時清潔輸送帶，但一名收銀員在Reddit貼文指出，很難讓輸送帶在每一位顧客使用完後就消毒。

Progressive Grocer報導，為美國大多數的超市提供輸送帶的製造商Mol Belting在2014年開發出名為Molchem抗菌傳送帶清潔系統，行銷公司MessageWrap也研發出有抗菌塗層的輸送帶護套，現在被許多主流超市如Albertsons、Target和Kroger採用，區域型超市Redner's Markets在2020年疫情高峰時更在所有分店安裝MessageWrap的護套。

不過，並非每間超市的輸送帶都裝有這些抗菌設施，即使安裝也不能完全防堵細菌孳生，想避免接觸細菌最好的方法就是完全不使用，現在很多超市都有自助結帳機台，完全沒有輸送帶。如果還是必須去收銀台人工結帳，記得不要把新鮮農產品在毫無包裝的情況下直接放上輸送帶，若有原包裝就放原包裝，沒有的話可以從家裡帶可重複用的袋子裝著，冷藏冷凍的肉也要裝好，避免汁液滲漏到輸送帶上，使用過輸送帶後要洗過手才能摸臉。

精華 FAQ

  • 文章指出，許多人以為手推車把手最髒，但真正常被忽略的熱點是收銀台的輸送帶。它經常接觸各種商品與顧客，卻不容易在每位使用後立即消毒。

  • 因為多數輸送帶為聚氯乙烯材質，長期接觸食物殘渣、新鮮蔬果水分與頻繁觸摸後，容易形成生物膜，讓細菌、酵母菌、黴菌等微生物聚積繁殖。

  • 最好的方式是使用沒有輸送帶的自助結帳；若要人工結帳，應把商品保持在原包裝或使用袋子裝好，生鮮肉品避免滲漏，結帳後也要立刻洗手。

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