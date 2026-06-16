選購生菜要注意 包裝有「可疑跡象」千萬別買
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夏天到了，來份清涼爽脆的生菜沙拉是個好選擇，但夏天的行事曆可能排滿了各種活動和旅行，這時就要格外留意冰箱裡的食材是否放到變質，特別是嬌嫩的生菜。Simply Recipes報導，購買生菜前一定要仔細檢查包裝，若發現包裝袋內有過多水分等跡象就千萬別買，否則買回家很快就腐壞了。
報導指出，無論購買哪種蔬菜，一定要避免的是包裝上有很多冷凝水和明顯枯萎的葉子，不管是蘿蔓心、切過的結球萵苣還是嫩菠菜，如果蔬菜的葉子看起來黏糊糊的，或包裝袋有液體滲出就要避免購買，這個選購原則也適用於整顆生菜。
綠葉蔬菜會在包裝前清洗及瀝乾，因此若發現包裝袋內有液體，通常來自被擠壓、枯萎的葉片，當葉片分解時會釋放液體，這些液體會孳生細菌，使人生病。
購買生菜或綠葉蔬菜時，挑選葉子脆嫩、顏色明亮的，最好查看包裝上的保質期和食用期限，購買到期日最晚的那一包。蔬菜買回家後，以處理莓果的方式一樣處理，打開包裝摘除枯萎菜葉，就像挑掉腐爛的莓果一樣，摘掉枯萎菜葉能預防細菌擴散，若已有幾片枯掉的葉子，務必盡快食用剩下的部分。
蔬菜的選購原則是買顏色明亮的菜，但有種情況例外，若生菜葉脈帶有紅棕色或粉紅色，很多人可能會以為不新鮮而不買，但會有那些顏色是因為接觸氧氣造成的，對人體無害，這個變色稱為「生鏽」（rusting），可能發生於採收後的任何階段，不會影響味道，但如果出現生鏽變色又葉片枯萎，則也要避免購買。
包裝內若有大量液體，通常代表葉片曾被擠壓或已枯萎分解，這些液體容易滋生細菌，買回家後也更快腐壞，增加食安風險。 若葉子看起來黏糊、明顯枯萎、顏色暗淡，或包裝袋內有冷凝水與液體滲出，都屬於警訊，這類蔬菜通常保存狀況較差。 不一定。葉脈出現紅棕或粉紅色，多半是接觸氧氣後的「生鏽」現象，通常不影響味道，也不代表有害；但若同時枯萎就別買。
精華 FAQ
包裝內若有大量液體，通常代表葉片曾被擠壓或已枯萎分解，這些液體容易滋生細菌，買回家後也更快腐壞，增加食安風險。
若葉子看起來黏糊、明顯枯萎、顏色暗淡，或包裝袋內有冷凝水與液體滲出，都屬於警訊，這類蔬菜通常保存狀況較差。
不一定。葉脈出現紅棕或粉紅色，多半是接觸氧氣後的「生鏽」現象，通常不影響味道，也不代表有害；但若同時枯萎就別買。
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