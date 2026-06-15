低頭吞膠囊比仰頭容易？ 醫師曝正確服藥技巧
最近網傳「90%的人吞藥都錯誤」影片，提及低頭吞藥比多數人習慣的仰頭吞藥更容易；台中全信賴診所院長賴信全表示，低頭吞膠囊是正確的服藥技巧，因為膠囊密度比水輕、會浮在水面，低頭能讓膠囊漂向喉嚨後方，滑入食道。
院長賴信全在臉書發文表示，低頭吞膠囊是正確的服藥技巧。膠囊密度比水輕、會浮在水面，低頭能讓膠囊漂向喉嚨後方，滑入食道。若搭配「先喝水潤喉、放入口中、再喝水低頭吞下」的三招，能有效改善卡喉問題。
他說明正確吞服膠囊的5步驟：
1.濕潤口腔：服藥前先喝 1～2口水，潤滑喉嚨。
2.放置膠囊：將膠囊放在舌頭上。
3.喝一口水：含一口水在嘴裡，此時膠囊會浮在水面上。
4.微微低頭：將下巴往下、向前微低頭約 30 度（不要過度緊貼胸口）。
5.順勢吞下：保持低頭姿勢將水與膠囊一起吞下，吞完後再搭配 150～200c.c. 的水幫助藥物送達胃部。
因為膠囊密度比水輕，放入口中含水後會浮在水面；此時微微低頭，膠囊更容易被水帶向喉嚨後方，順勢滑入食道，減少卡在口腔或咽喉的機會。 先喝一到兩口水潤濕口腔，再把膠囊放在舌頭上，含一口水後微微低頭約三十度，接著保持低頭姿勢一起吞下，最後再補充一百五十到兩百c.c.的水。 低頭只需微微前傾，約三十度即可，不要過度緊貼胸口，以免影響吞嚥。吞完後再多喝一些水，能幫助藥物順利送達胃部，降低卡喉與殘留風險。
精華 FAQ
因為膠囊密度比水輕，放入口中含水後會浮在水面；此時微微低頭，膠囊更容易被水帶向喉嚨後方，順勢滑入食道，減少卡在口腔或咽喉的機會。
先喝一到兩口水潤濕口腔，再把膠囊放在舌頭上，含一口水後微微低頭約三十度，接著保持低頭姿勢一起吞下，最後再補充一百五十到兩百c.c.的水。
低頭只需微微前傾，約三十度即可，不要過度緊貼胸口，以免影響吞嚥。吞完後再多喝一些水，能幫助藥物順利送達胃部，降低卡喉與殘留風險。
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