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懶人園藝新寵 北美華人大讚薰衣草「耐寒耐旱又爆花」

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網友分享薰衣草非常適合園藝新手栽種。示意圖。（取材自pexels.com@ Wl...
網友分享薰衣草非常適合園藝新手栽種。示意圖。（取材自pexels.com@ Wladislawa Schröder）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加拿大網友分享英國薰衣草，稱其最適合懶人園藝。
  • 重點二：植株五年持續開花，幾乎不用施肥與頻繁澆水。
  • 重點三：網友熱議其耐寒耐旱特性，也提醒木質化等缺點。

近年園藝風氣盛行，不少民眾希望打造美觀庭院，卻又擔心植物難以照顧。近日一名旅居加拿大的網友「安嘉」在小紅書分享種植英國薰衣草（English Lavender）的經驗，直呼如果只能推薦一種「懶人植物」，薰衣草絕對是首選。貼文曝光後吸引上百則留言，不少來自加拿大、美國、德國及英國的網友紛紛分享栽種心得，引發熱烈討論。

「安嘉」在表示，自己栽種的英國薰衣草已進入第五年，不僅每年持續開花，幾乎不需要額外施肥與頻繁澆水，還能作為鮮切花或乾燥花使用。她形容薰衣草生命力旺盛，不斷冒出新枝，甚至自行繁殖長出幼苗，因此將其列為花園裡最值得種植的植物之一。

不少網友也認同薰衣草的耐養特性。有英國網友表示，自己幾乎沒有特別照顧，薰衣草卻成了花園裡長勢最好的植物；另一名加拿大網友則透露，三年前種下五株小苗，如今整個花壇幾乎被薰衣草占滿，而且全程幾乎零管理，非常適合不擅長園藝的人。

耐寒能力同樣成為討論焦點。有網友好奇薰衣草究竟能承受多低溫度，「安嘉」回應指出，英國薰衣草約可耐受攝氏零下25度左右低溫。她表示，自家前院冬季長時間被積雪覆蓋，未採取任何保護措施，植株仍能順利越冬。消息也讓不少來自中國北方地區的網友感到驚訝，認為北京等寒冷地區種植或許也有機會成功。

除了耐寒，薰衣草是否耐熱也受到關注。有湖南網友表示，當地夏季氣溫經常維持在35至38度，過去曾種植失敗。對此「安嘉」認為，薰衣草本身喜歡陽光且耐乾旱，高溫未必是主要問題，反而澆水過多可能導致植株生長不佳。她坦言自己平時並未刻意控水，只是在澆灌其他植物時偶爾順便澆到薰衣草，但即使長時間不澆水也沒有太大影響。

不過並非所有人都認為薰衣草毫無缺點。有美國網友表示，自己種植多年後最終將薰衣草移除，改種鼠尾草；也有人提到植株隨著年齡增長可能出現木質化現象，影響觀賞性。「安嘉」則認為，即便如此，能維持多年穩定開花已相當值得，只需在冬季前簡單修剪造型即可。

此外，部分網友分享薰衣草的附加價值。有德國網友指出，薰衣草具有一定驅蟲效果，常被種植在玫瑰或月季旁協助減少害蟲；也有農場經營者認為，薰衣草、鼠尾草（Salvia）及玉簪花（Hosta）都是相當容易照顧的草本植物。

精華 FAQ

  • 因為它多年生長旺盛，幾乎不必頻繁施肥或澆水，仍能持續開花，且可作鮮切花與乾燥花，對忙碌或新手都很友善。

  • 發文者表示英國薰衣草約可耐受零下25度，冬季即使長時間積雪覆蓋、未特別保護，植株仍能順利越冬，令北方網友很驚訝。

  • 優點包括耐旱、驅蟲、可作花材且會自行繁殖；缺點則是年紀大後可能木質化，影響觀賞性，不過簡單修剪仍可維持花況。

華人 小紅書 加拿大 園藝

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