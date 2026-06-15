家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

腫瘤科醫師說，若家中有表面模糊混濁、破損或有裂痕的塑膠食品保鮮盒最好盡快丟棄，因持續使用恐升高罹癌風險。塑膠保鮮盒示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kim Deachul ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 專家提醒表面模糊、破損的塑膠保鮮盒應盡快丟棄。

專家提醒表面模糊、破損的塑膠保鮮盒應盡快丟棄。 重點二： 磨損塑膠在加熱時更可能釋放微粒與化學物進入食物。

磨損塑膠在加熱時更可能釋放微粒與化學物進入食物。 重點三：改用玻璃、陶瓷或不鏽鋼容器，可降低長期暴露風險。

癌症 通常不會由單一因素引起，專家說罹癌可能是遺傳、老化、生活方式、身處的環境和有時只是運氣不好等多種因素共同作用的結果，而遺傳不可控制，但生活方式可以，有些人甚至認為日常生活用品也是罹癌因素之一，專家認為家用品帶來的是少量長期的接觸，而非直接的重大危險，不過從短期的角度來看，家用品的角度仍值得考慮，Parade報導訪問了三位腫瘤 醫學專家，他們一致呼籲人們丟棄家中表面已模糊汙濁有破損的塑膠食品保鮮盒，若持續使用可能會因多種因素而有更高的罹癌風險，因此最好完全避免使用。

癌症研究與治療機構「希望之城」（City of Hope）的腫瘤內科醫師譚婷婷（Tingting Tan，音譯）說，表面汙濁、有裂痕或破損的塑膠容器是材料正在分解的徵兆，令人擔憂的是，磨損的塑膠可能會釋放更多塑膠微粒或化學化合物到食物中，特別是受熱時，研究人員仍在研究微塑膠和化學物質暴露的長期影響，但許多專家認為，減少不必要的接觸是一種合理的預防措施。

用塑膠容器微波加熱剩菜也會提高罹癌風險，瑞瓦里說，加熱是主要因素之一，因為會增加塑膠容器中的化學物質轉移到食物中，特別是富含脂肪的食物、醬料和湯及加熱時間較長的食物。

馬里蘭州醫療機構Luminis Health放射腫瘤科主任瑞瓦里（Amar Rewari）說，即使容器標有「可用於微波」，也只代表容器經過測試，基本使用時不會融化或變不安全，不能保證加熱時不會有任何化學物轉移到食物，雖然整體風險不大，但從實際的角度來看，用玻璃或陶瓷容器加熱食物是一種更安全的長期習慣。

可能有人讀到這裡，會因為家中有表面汙濁、有破損的塑膠食品容器而感到焦慮不安，但腫瘤科醫師說先不用緊張，澤西海岸大學醫療中心（Jersey Shore University Medical Center）乳房外科腫瘤醫師帕特爾（Roshani Patel）說，很多人用那樣的塑膠容器盛裝和烹飪食物，但都沒有罹患癌症。

譚婷婷說，無需對廚房裡每一個塑膠容器都感到恐懼，但若有一些簡單的方法可以減少潛在的有害物質暴露，特別是和食物及加熱有關，那這些方法就值得考慮。

與其感到恐慌，腫瘤科醫師認為不如了解該丟棄塑膠食物保鮮盒的時機。瑞瓦里說，當塑膠容器有裂痕、很深的刮痕、表面混濁、蓋子鬆動和有難以除去的異味時，就該更換了，因為那些徵兆代表塑膠正在降解。

塑膠容器丟掉後，需要找新的容器裝食物，譚婷婷建議選用塑膠以外的材質，她說她最喜歡選用的材質是玻璃，因為耐用、好清洗、加熱時也安全，陶瓷容器也適合盛裝某些食物，不鏽鋼也是個好選擇，特別是裝午餐和冷藏食物，但千萬別拿去微波。