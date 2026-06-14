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3阿根廷球迷騎單車穿越17國 來美看世界盃 為梅西加油

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圖為印度一名單車騎士12日經過路邊一處梅西的壁畫；示意圖，非新聞當事人。(歐新社...
圖為印度一名單車騎士12日經過路邊一處梅西的壁畫；示意圖，非新聞當事人。(歐新社)

三名阿根廷球迷花了八個半月，單車騎行1萬1000哩，穿越17國，來美國觀看世界盃。主辦城市之一的堪薩斯市知道以後，送出16日阿根廷隊首戰門票，讓他們一圓心願。

紐約郵報引述29歲的阿根廷球迷康索里尼(Vicente Conculini)報導，56歲的朋友席里諾(Miguel Silio)去年提議，騎單車前往美國為梅西加油，於是兩人再找了49歲的馬提內茲(Yomandu Martínez)，在去年8月16日由鄰近烏拉圭的邊境城市瓜萊瓜伊丘(Gualeguaychú)出發，經過長達八個半月的旅程，最終在5月1日進入美國德州的邊境城市拉雷多(Laredo)；並在6月3日抵達阿根廷隊的集訓地密蘇里州坎薩斯城(Kansas City)。

康索里尼提到，席里諾在過去兩屆世界盃都以騎單車方式前往主辦國，先在2018年由西班牙馬德里騎到俄羅斯，然後2022年由馬德里騎到卡達，這次是第三度以同樣形式參與世界盃。

康索里尼說，為了實現這次單車之旅，他辭去在荷蘭的酒店工作，並在旅程間於Instagram分享旅程點滴。

▲ 影片來源：Instagram＠vicenteconculini（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

他形容大家最享受在哥倫比亞、哥斯大黎加及墨西哥的行程，可是他們在玻利維亞則需要面對高原氣候；在巴拉圭西部更缺乏食水24小時，一度令康索里尼萌生放棄念頭。在哥倫比亞期間，有一次在餐廳吃飯，當地民眾警告他們，附近12英里外，有貨車遭受炸彈襲擊，要他們不要再晚上外出。

他們抵達美國後，曾在聖安東尼奧停留，並獲同鄉NBA馬刺傳奇球星吉諾比利(Manu Ginobili)邀請，觀看西區季後賽四強比賽。

康索里尼說，他們無法在世界盃網站買到阿根廷賽事的門票，但堪薩斯市官員知道他們長途跋涉，送出三張16日在當地舉行的阿根廷對阿爾及利亞的比賽門票。他坦言，希望可以在22及27日在達拉斯為阿根廷打氣，期望梅西帶領阿根廷隊在世界盃有好表現。

精華 FAQ

  • 他們自去年8月16日從靠近烏拉圭的瓜萊瓜伊丘出發，騎單車穿越17國，歷時八個半月、行程約1萬1000哩，最後抵達美國觀看世界盃。

  • 因為官員得知他們為了看阿根廷比賽，長途騎車橫跨多國抵達美國，認為其熱情難得，便特別贈送三張阿根廷隊首戰門票，讓他們圓夢。

  • 他們在哥倫比亞、哥斯大黎加和墨西哥最享受旅程，但在玻利維亞受高原影響，巴拉圭西部又曾24小時缺水，途中也遭遇治安警告。

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