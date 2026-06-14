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6月19日端午節送肉粽禁忌多 命理師：這4類人不要送、整串送更不吉利

記者陳宏睿／台中即時報導
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端午節將至，命理師楊登嵙提醒送禮若是送粽子，有一些民俗習慣需留意。示意圖。（AI...
端午節將至，命理師楊登嵙提醒送禮若是送粽子，有一些民俗習慣需留意。示意圖。（AI生成）

端午節將至，民眾包粽、送粽聯絡感情的同時，其實隱藏不少民俗禁忌，命理師楊登嵙提醒，「送肉粽」在習俗上意味著「送煞」，稍有不慎恐引發誤會或不悅，建議送粽前應先將綁線剪開、改為散裝，以化解民俗忌諱。

命理師楊登嵙說，端午節肉粽切忌「整串」相送，因民間「上吊」俗稱「吊肉粽」，「送肉粽」在習俗上意味著「送煞」，並不吉利。他建議，送粽前應先將綁線剪開、改為散裝；若收到成串肉粽，也應立即用剪刀剪斷繩線，或象徵性向對方收取1元，以「買賣」形式轉化，避免厄運纏身。

楊登嵙也提醒，家中若在1年內有喪事，逢年過節不宜自行包粽，也不應主動購買粽子、甜糕、發糕或月餅應景，但仍可接受親友所贈的粽子。

此外，端午節在民俗中又稱「惡月惡日」，被視為驅邪節日，不宜將粽子送給病重或臨終之人，以免被認為不吉利。

楊登嵙並建議，若親友剛經歷離婚、分手或失業等狀況，也不適合送粽子給對方，以免被誤解帶有嘲笑之意。

楊登嵙分享，民俗禁忌雖無科學依據，但送禮重在心意與時機，民眾在端午佳節分享粽子時，多留意對方近況與感受，較能避免不必要的誤會，也讓佳節氛圍更加圓融。

精華 FAQ

  • 因民間將上吊俗稱為吊肉粽，整串肉粽容易聯想到送煞與喪意，所以命理師建議避免原樣相送，以免讓收禮者感到忌諱或不舒服。

  • 可先把肉粽上的綁線剪開，改成散裝再送；若收到成串肉粽，也可立即剪斷繩線，或象徵性收一元，以買賣形式轉化民俗禁忌。

  • 若對方家中有喪事、正病重或臨終，或剛經歷離婚分手與失業等低潮，就不宜主動送粽，以免被誤解成不吉利或帶有嘲諷意味。

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