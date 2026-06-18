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喝寶特瓶飲料 「1習慣」易成細菌溫床 恐釀腹瀉

TVBS新聞網／編輯 張森皓 報導
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寶特瓶示意圖。 （取材自pexels／mali maeder）
寶特瓶示意圖。 （取材自pexels／mali maeder）

炎炎夏日，一瓶冰飲喝下去超暢快消暑，不過專家提醒，寶特瓶容易形成細菌溫床，「對嘴喝」可能導致口腔細菌逆流瓶內。此外，高溫下細菌容易在寶特瓶內瘋狂孳生，導致飲料變質腐敗，嚴重可能引發急性腸胃炎，出現腹瀉、嘔吐等症狀。

富士新聞網報導，日本北海道大學教授小関成樹指出，夏季不只食物容易腐壞，飲品同樣會因細菌大量繁殖而變質。最危險的情況是寶特瓶飲料，直接用嘴對著瓶口飲用，再將瓶蓋蓋上。小関教授指出，口腔內的細菌會逆流進入瓶內，在炎熱環境下迅速增生。

含糖飲料更易變質

細分飲料種類，小関教授表示，含糖飲料如運動飲料特別容易腐壞，因為糖分正是細菌繁殖所需的營養來源；乳製品飲料也有相同風險。即使是幾乎不含營養成分的茶類，在高溫環境下細菌仍會持續增生。

正確飲用方式這樣做

小関教授補充，3、40年前市面上主要販售罐裝飲料，必須迅速喝完。不過近年來，瓶裝水、瓶裝飲料盛行，讓飲品腐壞的問題更加嚴峻。報導建議民眾採取幾項預防措施，包括避免直接對瓶飲用，改為倒入杯中飲用。

此外，使用可拆卸瓶蓋當杯子的水壺較為安全，具保溫功能的容器能維持飲料在攝氏十度左右的低溫，有效抑制細菌生長。若情況不允許，購買小容量飲品儘快喝完，或選擇罐裝飲料當場飲用完畢也是方法之一。

炎夏喝飲料注意！寶特瓶易成細菌溫床　1習慣超NG恐腹瀉

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