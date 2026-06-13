我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 奪下隊史第3冠

NBA總冠軍戰G5／尼克加油 第四節暫以91：88領先馬刺

哈利王子觀戰NBA總冠軍戰G5 席德妮史威尼火辣身材現形

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈利王子現身NBA總冠軍賽第五戰。（路透）
哈利王子現身NBA總冠軍賽第五戰。（路透）

NBA總冠軍戰第五戰13日晚在德州聖安東尼奧登場，眾多名人到場觀戰。英國哈利王子驚喜現身，卻未能坐上備受矚目的場邊明星席（Celebrity Row），而是被安排在第8排座位觀看尼克與馬刺對決。

當晚場邊席星光熠熠，包括好萊塢男星提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）、喜劇演員班史提勒（Ben Stiller）等A咖名人都坐在最前排觀戰。相較之下，41歲的哈利王子身穿深藍色Polo衫、同色長褲並戴著棒球帽，以休閒裝扮現身，座位距離球場較遠。

此次是哈利王子在未帶妻子梅根同行，而是獨自現身NBA總冠軍賽。這對夫妻自2020年卸下王室高級成員職務、移居美國以來，便長住加州蒙特西托，與一對兒女共同生活。

席德妮史威尼好身材一覽無遺。（路透）
席德妮史威尼好身材一覽無遺。（路透）

值得一提的是，被安排在較後排座位的名人並不只有哈利王子。美乳女神席德妮史威尼（Sydney Sweeney）及男友、音樂經紀人Scooter Braun，以及演員Billy Baldwin等人，也都未能擠進場邊明星席。

哈利王子過去從未公開表明自己的NBA立場。自2020年移居美國以來，他已至少觀賞過兩場NBA賽事，其中最近一次是在今年2月與梅根一同觀看NBA全明星賽，兩人還曾被「親吻鏡頭」（Kiss Cam）捕捉到甜蜜互動畫面。

精華 FAQ

  • 哈利王子是作為觀眾現身NBA總冠軍戰第五戰，且未帶妻子梅根同行，而是獨自到場觀看尼克與馬刺的比賽。

  • 因為他雖是王室成員，卻沒有坐上備受矚目的場邊明星席，而是被安排在第八排，與前排名人形成明顯對比。

  • 席德妮史威尼與男友Scooter Braun、演員Billy Baldwin等人也都坐在較後排，未能擠進最受關注的場邊明星席。

哈利 NBA 馬刺

上一則

修滿106個學分 谷愛凌從史丹福畢業了

延伸閱讀

NBA總冠軍戰G5／尼克第二節37：42落後馬刺

NBA總冠軍戰G5／尼克第二節37：42落後馬刺
NBA總冠軍賽G5／尼克觀賽派對門票 離譜喊價1450元

NBA總冠軍賽G5／尼克觀賽派對門票 離譜喊價1450元
NBA／泰勒絲觀戰激動吶喊 球評忘關麥：不是真正尼克迷、走開

NBA／泰勒絲觀戰激動吶喊 球評忘關麥：不是真正尼克迷、走開
NBA／川普現身G3觀戰創紀錄卻遭狂噓 席佛緩頰：他是真正尼克迷

NBA／川普現身G3觀戰創紀錄卻遭狂噓 席佛緩頰：他是真正尼克迷

熱門新聞

誠先生的父親生前開賓士，讓他以為父親很有錢；示意圖。（圖／AI生成）

老爸生前超風光「開賓士打高爾夫」獨子一開存摺當場愣住

2026-06-07 01:50
三星座從小就是人氣王。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jose Ortega）

3星座天生自帶人氣光環 獅子最有領袖魅力、他從小就是風雲人物

2026-06-06 00:25
牛排館服務生分享最讓人困擾的點餐要求。牛排館示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Farhad Ibrahimzade）

點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

2026-06-07 20:55
2026年部分生肖工作機會、收入來源與發展空間都比往年更加豐富，然而當收入成長速度超過心理滿足感的累積速度時，焦慮、比較與過度追求完美等心態問題也可能隨之浮現。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marek Piwnicki ）

四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實

2026-06-10 22:25
AI技術日漸成熟，甚至會根據消費者的個資、購買歷史調整同一項商品的價格。網購示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Kindel Media）

男子買機票時更改VPN「AI覺得你是有錢人」 同張票價格竟漲四倍

2026-06-11 20:25
三星座未必熱衷站上領導位置，卻能在幕後分析情勢、整合資訊，並於關鍵時刻發揮影響力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Kampus Production ）

跟輩分無關 三星座就是家裡和公司的隱形掌舵人

2026-06-09 21:25

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」