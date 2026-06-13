哈利王子觀戰NBA總冠軍戰G5 席德妮史威尼火辣身材現形
NBA總冠軍戰第五戰13日晚在德州聖安東尼奧登場，眾多名人到場觀戰。英國哈利王子驚喜現身，卻未能坐上備受矚目的場邊明星席（Celebrity Row），而是被安排在第8排座位觀看尼克與馬刺對決。
當晚場邊席星光熠熠，包括好萊塢男星提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）、喜劇演員班史提勒（Ben Stiller）等A咖名人都坐在最前排觀戰。相較之下，41歲的哈利王子身穿深藍色Polo衫、同色長褲並戴著棒球帽，以休閒裝扮現身，座位距離球場較遠。
此次是哈利王子在未帶妻子梅根同行，而是獨自現身NBA總冠軍賽。這對夫妻自2020年卸下王室高級成員職務、移居美國以來，便長住加州蒙特西托，與一對兒女共同生活。
值得一提的是，被安排在較後排座位的名人並不只有哈利王子。美乳女神席德妮史威尼（Sydney Sweeney）及男友、音樂經紀人Scooter Braun，以及演員Billy Baldwin等人，也都未能擠進場邊明星席。
哈利王子過去從未公開表明自己的NBA立場。自2020年移居美國以來，他已至少觀賞過兩場NBA賽事，其中最近一次是在今年2月與梅根一同觀看NBA全明星賽，兩人還曾被「親吻鏡頭」（Kiss Cam）捕捉到甜蜜互動畫面。
哈利王子是作為觀眾現身NBA總冠軍戰第五戰，且未帶妻子梅根同行，而是獨自到場觀看尼克與馬刺的比賽。 因為他雖是王室成員，卻沒有坐上備受矚目的場邊明星席，而是被安排在第八排，與前排名人形成明顯對比。 席德妮史威尼與男友Scooter Braun、演員Billy Baldwin等人也都坐在較後排，未能擠進最受關注的場邊明星席。
精華 FAQ
哈利王子是作為觀眾現身NBA總冠軍戰第五戰，且未帶妻子梅根同行，而是獨自到場觀看尼克與馬刺的比賽。
因為他雖是王室成員，卻沒有坐上備受矚目的場邊明星席，而是被安排在第八排，與前排名人形成明顯對比。
席德妮史威尼與男友Scooter Braun、演員Billy Baldwin等人也都坐在較後排，未能擠進最受關注的場邊明星席。
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