哈利王子觀戰NBA總冠軍戰G5 席德妮史威尼火辣身材現形

哈利王子現身NBA總冠軍賽第五戰。（路透）

NBA 總冠軍戰第五戰13日晚在德州聖安東尼奧登場，眾多名人到場觀戰。英國哈利 王子驚喜現身，卻未能坐上備受矚目的場邊明星席（Celebrity Row），而是被安排在第8排座位觀看尼克與馬刺 對決。

當晚場邊席星光熠熠，包括好萊塢男星提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）、喜劇演員班史提勒（Ben Stiller）等A咖名人都坐在最前排觀戰。相較之下，41歲的哈利王子身穿深藍色Polo衫、同色長褲並戴著棒球帽，以休閒裝扮現身，座位距離球場較遠。

此次是哈利王子在未帶妻子梅根同行，而是獨自現身NBA總冠軍賽。這對夫妻自2020年卸下王室高級成員職務、移居美國以來，便長住加州蒙特西托，與一對兒女共同生活。

席德妮史威尼好身材一覽無遺。（路透）

值得一提的是，被安排在較後排座位的名人並不只有哈利王子。美乳女神席德妮史威尼（Sydney Sweeney）及男友、音樂經紀人Scooter Braun，以及演員Billy Baldwin等人，也都未能擠進場邊明星席。

哈利王子過去從未公開表明自己的NBA立場。自2020年移居美國以來，他已至少觀賞過兩場NBA賽事，其中最近一次是在今年2月與梅根一同觀看NBA全明星賽，兩人還曾被「親吻鏡頭」（Kiss Cam）捕捉到甜蜜互動畫面。