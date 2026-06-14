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北美超市都買得到 華人教「一把芥菜」做多道料理

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V媽利分享如何製作芥菜飯。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@J...
V媽利分享如何製作芥菜飯。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jay Abrantes ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北美主流超市常見Mustard Greens，華人教做芥菜飯與上湯。
  • 重點二：芥菜先汆燙加冰水，可去苦味並保持翠綠爽脆口感。
  • 重點三：同一把芥菜分做兩道菜，獲海外網友熱烈交流食譜。

不少海外華人經常分享在異國尋找亞洲食材的經驗，近日一名旅居美國的小紅書創作者「V媽生活美食」發布影片，介紹如何利用北美超市常見的Mustard Greens（芥菜）製作芥菜飯與上湯芥菜，引發不少網友關注，吸引留言交流各種芥菜料理方式。

影片中V媽表示，Mustard Greens在北美主流超市相當常見，屬於芥菜類蔬菜，有些地區也被稱為「機關菜」。她指出，芥菜富含維生素、膳食纖維及抗氧化物質，熱量較低，但葉片帶有些許苦味，因此建議先以滾水加入少量鹽與油汆燙3至4分鐘，再放入冰水降溫，不僅能去除苦味，也能保持翠綠色澤與爽脆口感。

V媽利用同一把芥菜製作兩道家常料理。其中約三分之二切碎後製成芥菜飯，搭配五花肉與臘腸翻炒，再加入白飯及適量鹽調味，亦可加入蝦皮增添香氣。她表示，豬油與芥菜搭配後香氣十足，整體口感清爽不油膩，充滿家常風味。

剩餘三分之一芥菜則用來製作上湯芥菜。影片示範以鹹鴨蛋炒出蛋黃油脂後加入熱水，再放入芥菜與皮蛋燉煮，最後加入少量鹽、白胡椒粉與香油調味。她形容，完成後的湯品不僅保有翠綠色澤，口感鮮嫩且不帶苦味。

影片曝光後，不少網友分享自己的芥菜料理心得。有網友表示芥菜直接清炒就十分美味，也有人推薦用來包餛飩、製作蘸水或熬湯。還有網友認為芥菜非常適合醃製成鹹菜或酸菜，V媽也回應「可以試試」、「對的，可以醃鹹菜」。此外，也有網友詢問影片中使用的臘腸購買管道，V媽則透露是在網路上購買。另有粉絲留言稱讚她善於利用各種食材製作料理，認為這類分享對海外華人相當實用。

精華 FAQ

  • 她先將芥菜以滾水加入少量鹽與油汆燙三至四分鐘，再立刻放入冰水降溫，藉此去除苦味，同時保留葉色翠綠與口感爽脆。

  • 其中約三分之二切碎後與五花肉、臘腸翻炒，再拌入白飯做成芥菜飯；剩下部分則搭配鹹鴨蛋、皮蛋與熱湯，煮成上湯芥菜。

  • 不少網友分享芥菜可清炒、包餛飩、做蘸水或熬湯，也有人建議醃成鹹菜或酸菜；創作者還回覆這些做法都值得一試。

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