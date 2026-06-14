長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

財務律師和顧問指出，包括長照、金援家人等六項費用是退休人士在退休前常沒有列入離開工作後生活規劃的開銷。財務規劃示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Volodymyr Hryshchenko）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，退休人士常忽略旅遊嗜好、金援家人、住房與汽車維修、醫療及長照等六類每月開銷，若未預留資金，可能嚴重影響退休保障。

很多人會預先為退休 生活及退休後的開銷做準備，但有時候數十年後的生活並不是能那麼精準預測，未來退休後的開支很難在事前都被預料到。GO Banking Rates報導訪問多位專家，整理出他們提到客戶在退休前沒料到的六項意外每月開支。

1. 旅行和嗜好開銷

工作時可能無暇顧及其他事，但退休後會突然發現自己每天整天都在找樂子。書籍How Money Works的作者馬修斯（Tom Mathews）說，剛退休時身體比較健康並充滿活力，想完成人生必做清單，而去歐洲旅遊或一周打五天高爾夫很快就會讓預算捉襟見肘。此外，旅行也不僅限於計畫好的假期，也有可能隨時要跳上飛機，探望身體有緊急狀況的家人。

2. 金援家人

退休人士常希望能經濟援助子女或孫子女，包括醫療需求、大學學費、房屋頭期款等。加州財務顧問公司Sexton Advisory Group的財務顧問塞克斯頓（Steve Sexton）說他常在自己的退休客戶身上看到這種狀況，他說他很多客戶提供了超出原本預期的協助，但沒有節制的慷慨會毀壞他們的長期生活保障。

3. 上漲的住房成本

很多退休人士誤以為還清貸款就不用擔心上漲的住房成本了，但房屋保險和房屋稅每年都在上漲，漲幅往往超過通膨，更不用說房屋的維護和修理費用了。塞克斯頓說，屋主應每年拿出房屋價值1%至3%的金額用於房屋維護，但實際上很少有退休人士這麼做。

4. 上漲的汽車維修成本

同樣道理也適用於汽車，即使還清車貸，也不代表之後就沒有任何花費，車子用越久，維護費用越高，而不是變便宜。財務和債務律師泰恩（Leslie Tayne）說她常看到退休客戶因低估擁車成本而陷入困境，維修通常較貴且時間緊迫，常讓退休人士被迫動用儲蓄或借貸。

5. 昂貴的醫療費用

很多人誤以為聯邦醫療保險（Medicare）負擔退休人士的所有醫療費用，恆達理財（Edward Jones）的財務規劃師斯騰茨（Beth Stenz）說，牙科、視力、聽力、長期照護和自費處方藥等醫療費用是她的退休客戶最意想不到的開支。

長期照護費用昂貴且成長迅速，根據美國老齡委員會（American Council on Aging）的數據，即使在安養院不住單人房，平均每年也要11萬9340元，單人房的平均價格為13萬6948元。

法律事務所Legacy Counsellors的遺產規劃律師奎因（Kevin Quinn）說，長照讓很多退休人士破產，大約十分之七的退休人士在某個時間都需要長照，平均時間是三年，這筆費用著實不低。