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會開花又果實美艷 多州卻因一理由禁種小葉胡頹子

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挑選庭園植物時要考慮所有缺點，小葉胡頹子雖然外觀漂亮，但可能會吸引大量蚊子，在部...
挑選庭園植物時要考慮所有缺點，小葉胡頹子雖然外觀漂亮，但可能會吸引大量蚊子，在部分州甚至禁止種植。種植示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Alfo Medeiros）

如果想打造一個草木茂盛的私人庭園，有許多外觀美麗、生長快速的植物可以選擇，但挑選過程除了外觀和種植難易度，也要考慮植物可能帶來的其他副作用。

House Digest報導，小葉胡頹子（autumn olive）外觀雖然賞心悅目，但這種多年生植物有一個明顯缺點，就是可能吸引大量蚊子。銀綠色的葉子、芳香的淡色花朵，以及成串生長、可食用的圓形紅色漿果是小葉胡頹子的三大特徵。

部分州已立法禁止或限制銷售和種植小葉胡頹子，包含明尼蘇達州、威斯康辛州、密西根州、伊利諾州、印第安納州田納西州、西維吉尼亞州、紐約州、麻薩諸塞州、新罕布夏州、緬因州和西維吉尼亞州。

另有部分州雖未全面禁止，但已將這種樹列入官方入侵種名單，提醒民眾注意，並盡量避免種植，包含俄勒岡州、愛荷華州、密蘇里州、肯塔基州、阿拉巴馬州、喬治亞州、佛羅里達州、南卡羅來納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、紐澤西州、康乃狄克州和羅德島州。小葉胡頹子不僅因侵略性強而讓許多園藝人士厭惡，更是名副其實的「招蚊樹」，光是容易吸引大量蚊蟲的特點，就值得重新考慮是否要種在庭院裡。

▲ 影片來源：Instagram＠wetlandsinitiative（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

小葉胡頹子之所以和蚊子密切相關，原因是屬於固氮植物。富含氮的葉片一旦落入水窪、鳥水盆、人造水池等積水處，便會開始腐爛而滋生真菌和細菌。2015年一項刊登於Springer Nature Link的研究發現，腐爛落葉最終會為孑孓創造高營養食物來源，提供更多且種類豐富的細菌讓孑孓攝食。研究還發現，含有腐爛葉片的積水，會提高蚊子存活至成蟲階段的機率。因此，在自家庭院種植小葉胡頹子，可能會更容易受到蚊蟲叮咬，即使採取防蚊措施，效果也有限。

如果仍然想種觀賞樹，其實有很多美觀且方便管理的替代選項。想在一片開放空間營造視覺焦點，可以考慮種植適應力強的樹種，如唐棣（Amelanchier alnifolia）、美國李（American plum），這些迷人樹木的花朵和葉片都很漂亮，在相似生長條件下能提供很好的視覺效果，而且不會有蚊子問題，對庭院的侵略性也不會太強。最重要的是落葉腐爛後，不會導致蚊子數量增加，整個夏天都能安心坐在露台上。

精華 FAQ

  • 因為它屬固氮植物，葉片富含氮，落入積水後易腐爛，進而培養細菌與真菌，成為孑孓的食物來源，提升蚊子存活率。

  • 內文指出，明尼蘇達、威斯康辛、密西根、伊利諾、印第安納、田納西、西維吉尼亞、紐約、麻薩諸塞、新罕布夏、緬因等州已禁種或限種。

  • 可考慮唐棣、美國李等適應力強的樹種。它們花葉美觀，適合做庭園焦點，且較不會因落葉腐爛而增加蚊蟲問題。

印第安納州 明尼蘇達州 田納西州

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