水逆結束迎來轉運期 3星座下半年好運回歸

三星座水逆結束，下半年轉運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Gustavo Fring）

不少人將水星逆行視為容易出現溝通不順、計畫延誤與人際摩擦的時期，而隨著近期水逆結束，不少星座的運勢也被認為將逐漸回暖。根據搜狐分析指出，12星座中金牛座、天蠍座與天秤座下半年有望迎來明顯轉運，不僅事業與財運出現新機會，感情與人際關係也有改善趨勢。

金牛座

金牛座過去一段時間容易遇到財務規劃受阻、合作案延宕或計畫臨時變動等情況，許多原本看似順利的事情總在最後關頭出現變數。不過進入下半年後，整體財運逐漸回升，過去談不成的合作有機會重新啟動，部分投資或理財規劃也可能開始看到成果。此外，貴人運同步增強，無論是老朋友、同學或新認識的人，都可能帶來新的發展機會，整體運勢呈現穩定上揚趨勢。

天蠍座

天蠍座則被認為是下半年事業運最值得期待的星座之一。水逆期間容易感受到工作進展不順、人際溝通出現誤會，甚至有努力不被看見的情況。不過隨著運勢回暖，原本停滯的工作計畫有望重新推進，職場表現也更容易獲得主管認可。感情方面同樣出現轉機，單身者有機會遇見契合對象，有伴侶者則能逐漸化解先前累積的問題，關係比以往更加穩定。

天秤座

天秤座過去一段時間則容易受到猶豫不決與人際困擾影響，不少人在工作與生活中面臨選擇壓力，也可能因捲入他人糾紛而感到疲憊。進入下半年後，判斷力與決策能力逐漸提升，面對重要選擇時更能迅速做出決定。先前錯過的機會也可能以新的形式再次出現，甚至帶來比預期更好的發展。同時，人際關係趨於單純，與朋友、同事之間的相處壓力減少，生活節奏變得更加輕鬆。