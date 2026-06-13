華人狂推「好市多迷你甜筒」讚全是尾巴 搭草莓冰淇淋成新吃法

許多人最愛冰淇淋甜筒最後一口最精華的「甜筒屁股」。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ali Dashti ）

好市多 (Costco)近期一款迷你甜筒零食在小紅書掀起熱烈討論。一名旅居美國的華人 網友分享，自己發現一款名為「Muddy Bites」的巧克力 夾心迷你華夫甜筒，形容其口感就像把冰淇淋甜筒最後一口最精華的「甜筒屁股」獨立做成一整包，貼文曝光後吸引大批網友留言討論，不少人直呼已經衝去購買。

發文者「糖栗子」表示，許多人吃冰淇淋甜筒時最期待的部分，往往是最後包裹巧克力的甜筒尖端，而這款零食正是將這個概念商品化。從照片可見，迷你華夫甜筒內部填滿巧克力醬，外層則保留酥脆餅皮口感。她認為產品甜度適中，並非一般廉價零食常見的過甜風格，因此相當容易讓人一口接一口。

貼文中特別推薦將迷你甜筒搭配哈根達斯草莓冰淇淋食用。「糖栗子」指出，巧克力甜筒搭配帶有酸甜風味的草莓冰淇淋，能形成絕佳平衡口感，甚至笑稱「看到直接丟進購物車，不要猶豫」。

相關貼文吸引不少網友共鳴。許多人表示自己從小最喜歡吃甜筒最後那一段巧克力餅乾，因此看到這款商品立刻被吸引。有網友留言說：「每次吃可愛多最捨不得的就是尖端那一口，現在竟然整包都是。」也有人直呼「天啊，最愛的就是甜筒屁股」。

不過產品甜度也成為討論焦點。多名網友詢問是否過甜，發文者則回覆「個人覺得還好」，不少實際購買過的人也認為甜度尚可接受。不過仍有部分消費者認為巧克力帶有較重的植脂風味，如果改成黑巧克力版本可能更理想。

除了好市多版本外，也有不少網友分享Trader Joe's推出類似產品，認為口感同樣不錯，且小包裝更適合控制份量。有人甚至笑稱自己買回家後一次吃完整包，體重增加兩磅，因此決定暫時不再回購。

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