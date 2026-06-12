4旬夫妻達成半退休 2個理財心法「收入變少也不怕」

密西根州的家庭財務教練根據自己的家庭和工作狀況，調整傳統提早退休計畫的作法變成輕鬆退休，現在的他一周工時只有以前的一半，年收入有10萬元。理財規劃示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@olia danilevich）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 44歲財務教練改採Coast FIRE，先存到門檻後不再猛存退休金。

44歲財務教練改採Coast FIRE，先存到門檻後不再猛存退休金。 重點二： 底氣資金讓他有一年生活費緩衝，可自由轉換工作與生活步調。

底氣資金讓他有一年生活費緩衝，可自由轉換工作與生活步調。 重點三：他建議重視大額支出、定期家庭財務會議與增加收入。

很多人希望存夠錢後提早退休 ，追求「經濟獨立、提早退休」（Financial Independence, Retire Early; FIRE）目標，但一名44歲的家庭理財教練根據自己的情況調整成「輕鬆提早退休」（Coast FIRE），先積極存錢到目標後，靠著複利持續錢滾錢，比傳統的FIRE壓力更小，現在的他每周工時是過去的一半，年收入仍有10萬元，他說這樣讓他對時間的掌控更多，工作安排也更適合他的家庭生活。

Moneywise報導，密西根州44歲的希爾（Andy Hill）是家庭財務教練及Podcast節目內容創作者，他的提前退休計畫隨著時間推移而變得更加靈活，他認為他的方法對努力平衡財務和生活的普通家庭更實際。

希爾起初遵循傳統的FIRE方法，積極存錢，希望能在傳統退休時間前提早數年離開職場，但隨著生活、開支和優先事項的變化，他改採更彈性的輕鬆提早退休方法，意味先努力存錢一段時間，等到存夠可以輕鬆工作直到退休的金額後就不需再存，因為先前的投資已經累積收益和複利。

希爾接受商業內幕（Business Insider）訪問時說，他採行的理財方法加上「底氣資金」（F-you money）是他達成提早退休的密技。底氣資金指的是一筆金額讓人能財務獨立並能對是否工作有選擇權的存款，能隨時有底氣離開惱人的工作或職場。

Coast FIRE是FIRE的簡化版，不像FIRE那樣極端，是在職涯早期投入大量精力累積穩固的投資基礎，接著在某個階段轉換策略，一旦存款達到足夠的金額，就停止積極地將金錢投入退休帳戶，繼續工作，但不再處於全力累積財富的狀態，投資將隨時間增值，薪水用於生活各種開銷如住房、孩子、旅遊等。

對希爾來說，到40歲時投資金額約55萬元，假設長期回報為6%，這樣的投資組合最終會成長到200萬元，無須再追加。和傳統的FIRE相比，這種順其自然的策略能大大減輕儲蓄本身的壓力。

但真正改變希爾的家庭財務計畫的是底氣資金，那是類似於應急基金的一筆錢，存放在高利儲蓄帳戶中，讓人可以在遇到無法繼續的工作或狀況時能果斷離開。

希爾說他的底氣資金很簡單，就是在做出任何重大職涯改變前累積相當於一年生活開銷金額的現金，讓他有足夠的緩衝時間去嘗試一些不同的事情，而不用擔心如何支付帳單。

希爾和妻子妮可（Nicole）都在2020年達到他們的輕鬆提早退休目標和達成建立底氣資金，希爾說一切都從那時開始不同，他離開公司那年一周工作40至50小時，年薪18萬元，但今年一周工時變成20至25小時，年收入有10萬元。

雖然帳面上的年收入變少了，但換來的好處顯而易見，對時間有更多掌控、壓力變小、工作模式更符合他的家庭生活。

希爾說，存底氣基金並不代表要過清貧生活或砍掉生活中所有樂趣，他認為這樣的方法對大多數人會有反效果，因為當存錢者太嚴格或太心急時往往會讓財務決策更糟而非更好，因此他提倡一些簡單易行、易於重複且能長期堅持的習慣。

1. 將資金存放於安全處，重點不是追求高收益或花俏的理財方式，而是確保有錢可用，以備不時之需。

2. 每月舉行財務會議。簡單來說就是定期和家人檢視錢花去哪裡、未來支出和是否符合目標，確保大家步調一致。

3. 放大格局，專注大事。想一想住房、交通和食物，希爾說大筆的開支最重要，可以問問自己一些比較難的題目，例如「我真的需要這間房子嗎？」、「我需要那台車嗎？」、「它們真的能幫我實現目標嗎？」這些現在特別重要，雖然通膨已從2022年的高點回落，但物價仍比幾年前高出許多，很多家庭都感受到這個壓力，但這些開銷又無法避免。

4. 找到真正享受生活的空間。希爾反對那種認為財務獨立就應該不斷限制的觀點，如果每個決定都變成要削減開支，最終一切都會變得難以為繼。

5. 最後一步是增加收入。希爾說要找到方法增加收入來對抗通膨，可以是要求加薪、爭取晉升或在條件允許的情況下增加工時，他也建議兼職，可從已經有的技能開始，想想如何從朝九晚五工作外的時間利用技能增加收入。

對希爾來說，做這些的目的並不是要盡快辭職，而是確保不會因為別無選擇而被困在工作崗位中，在他看來這才是關鍵密碼。