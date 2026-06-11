專家推薦最適合夏天的5種T恤顏色 3招輕鬆除汗漬

專家建議，選對T恤顏色並使用正確的洗滌方法，就能告別惱人汗漬。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Geghamyan ）

在雨季或悶熱的夏天從事戶外活動時，衣服上的汗漬總是令人困擾。日本媒體「grape」分享了T恤購物商城「T-SHIRTS TRINITY」的專家建議，選對T恤顏色並使用正確的洗滌方法，就能告別惱人汗漬

專家指出，汗漬的顯眼程度因衣服顏色改變。基本上，黑色、深藍色、接近原色的紅色與黃色，以及白色最不容易看出汗漬。黑色與深藍色等深色調即使被汗水弄濕也看不出變化；原色系則是因為色彩鮮豔飽和而不顯眼；白色T恤需要格外注意。儘管乍看之下汗漬並不明顯，但時間久了容易泛黃。

容易看出汗漬的T恤顏色包括淺灰色、米色和淺粉色系。這些顏色一旦接觸水分或汗水就會變色，使汗漬變得十分明顯。

汗漬主要來自汗水中的色素成分「脂褐素」（lipofuscin），脂褐素氧化後變黃並滲入衣物纖維。可利用以下幾個小技巧，有效預防汗漬。

•流汗後勤加更換衣物。

•選擇透氣性佳或高吸水性的材質。

•在腋下使用吸汗墊。

•穿著吸汗效果好的內衣。

•使用止汗劑。

•在腋下等容易產生汗漬的部位預先塗抹痱子粉。

•選擇稍微大一點或寬鬆的版型，減少身體與T恤的接觸面積，也能有效減少產生汗漬的機會。

若衣服已經沾上汗漬，不妨嘗試以下三種方法：

一、最簡單的方法：漂白劑

將漂白劑直接塗抹在汗漬處，靜置5鐘後再清洗。若是頑固汗漬，可用40°C 左右的溫水溶解小蘇打，浸泡1小時後再洗滌。

二、不傷布料的選擇：檸檬汁

檸檬汁的酸性成分具有清除汗漬的效果。只需在可能沾染汗漬的部分塗上檸檬汁，依照正常方式洗滌即可。

三、對抗頑固黃垢：小蘇打與中性洗碗精

針對陳年的頑固黃垢，以2：1的比例混合小蘇打與中性洗碗精。將拌勻的膏狀物塗在黃垢處，用牙刷輕輕刷洗後靜置30分鐘，最後用40°C左右的溫水清洗。

專家提醒，上述方法可能會受到T恤材質或顏色影響，導致褪色或衣物變質。在嘗試之前，請務必先確認T恤上的洗衣標示。

選擇適合的T恤顏色，落實預防汙漬小技巧，在產生汙漬時正確清洗，就能大幅減少汗漬帶來的煩惱，在易出汗的季節也能盡情享受穿著T恤的樂趣。