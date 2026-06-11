「翹楚」就是少了點味道 網推10部最有古韻古裝劇

由陳都靈主演的重生題材古裝劇「翹楚」，憑藉快節奏與爽感劇情吸引不少觀眾追劇。(取材自豆瓣)

AI摘要 文章摘要整理： 搜狐整理近年十部最具古韻的古裝劇，涵蓋宅鬥、權謀、商戰與武俠等類型，並點評翹楚與雁回時等作品在古典質感上的差異。

近年古裝劇市場持續推出大量作品，從重生宅鬥、權謀鬥爭到家國群像百花齊放，不過不少觀眾認為，許多新劇雖然節奏緊湊、話題十足，卻少了早年「甄嬛傳」、「瑯琊榜」等作品所具備的「古韻感」。根據搜狐整理，「雁回時」、「家業」、「藏海傳」、「知否知否應是綠肥紅瘦」、「星漢燦爛·月升滄海」、「大生意人」、「鶴唳華亭」、「清平樂」、「天盛長歌」以及「少年游之一寸相思」，被視為近年最具古風韻味的代表作品。

近期討論度頗高的「翹楚」則成為話題焦點。由陳都靈主演的重生題材古裝劇，憑藉快節奏與爽感劇情吸引不少觀眾追劇，但播出後評價呈現兩極。支持者認為劇情緊湊、服化道精緻，陳都靈本身也具備古典氣質；不過部分觀眾則指出，拍攝手法偏向短劇風格，部分角色現代感較重，讓整體古韻略顯不足。

同樣由陳都靈主演的「雁回時」則獲得更高評價。該劇以重生宅鬥故事為基礎，將背景設定落實於明代氛圍，講述侯門千金庄寒雁重返京城後，與大理寺少卿傅雲夕展開情感與權謀交鋒的故事。觀眾普遍認為，「雁回時」在調色、運鏡與服化道方面更具古典質感，也成功兼顧劇情張力與人物塑造。

10部被視為近年最具古風韻味的代表作品。圖為「雁回時」。(取材自豆瓣)

以徽墨產業為主題的「家業」則由楊紫 、韓東君主演。故事描述百年製墨世家後人李禎憑藉自身能力重振家族事業，在男性主導的產業中闖出一片天地。劇集透過製墨工藝與明代商業文化展現濃厚歷史氛圍，不少觀眾認為有早期精品古裝劇的韻味。

權謀題材方面，「藏海傳」是近年備受討論的代表作之一。肖戰、張婧儀主演的「藏海傳」講述主角家族遭滅門後展開復仇與布局的故事，由「甄嬛傳」導演鄭曉龍執導。劇中結合機關冒險與朝堂鬥爭，層層推進的敘事方式與高質感製作獲得不少好評。

趙麗穎、馮紹峰主演的「知否知否應是綠肥紅瘦」則被視為近年宅鬥劇經典。故事以盛家六姑娘明蘭成長歷程為主軸，融合家族鬥爭與婚姻經營等元素。觀眾認為劇中人物言行舉止、場景設計與生活細節都充滿古代氛圍，也因此成為不少人反覆重溫的作品。

改編自同名小說的「星漢燦爛·月升滄海」，由吳磊、趙露思主演，描述少年將軍凌不疑與程少商在亂世中共同成長的故事。除了感情線外，劇中家族群像與朝堂勢力刻畫也受到觀眾肯定，被認為兼具娛樂性與劇本深度。

陳曉主演的「大生意人」則以商戰為核心，講述書生古平原從流放犯一步步成為商業領袖的歷程。相較於主打愛情的古偶劇，「大生意人」聚焦商業布局與時代變遷，角色塑造與群像故事成為亮點，雖然討論度不高，但口碑表現穩定。

「鶴唳華亭」則是不少劇迷心中的遺珠之作。羅晉、李一桐主演的權謀劇，以太子蕭定權與朝廷各方勢力之間的角力為主軸。劇情反轉頻繁，情感線濃烈且充滿悲劇色彩，加上富有文學感的台詞設計，被認為極具古典韻味。

10部被視為近年最具古風韻味的代表作品。圖為「鶴唳華亭」。(取材自豆瓣)

由正午陽光打造的「清平樂」，則以宋仁宗一生為主線，描繪北宋宮廷與朝堂風貌。雖然改編方向曾引發原著書迷討論，但服裝、禮儀與場景設計普遍獲得肯定，也被認為成功營造濃厚宋代氛圍。

陳坤、倪妮主演的「天盛長歌」則以朝堂權謀為核心，改編自小說「凰權」。相較於原著的大女主路線，劇版更強調政治鬥爭與時代格局，雖然改編方式評價不一，但整體製作規格與畫面質感仍受到不少觀眾讚賞。

至於被許多網友列為近年最被低估作品之一的「少年游之一寸相思」，則由張耀、張雅欽主演。故事以江湖冒險與武俠探案為主軸，講述游醫左卿辭與易容盜賊飛寇兒共同追查「山河圖」秘密的過程。雖然缺乏流量明星加持，宣傳規模也不大，但憑藉紮實劇情、精緻武打設計與角色塑造，獲得不少觀眾一致好評，被認為是近年少數兼具古韻與武俠精神的作品。

10部被視為近年最具古風韻味的代表作品。圖為「少年游之一寸相思」。(取材自豆瓣)