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男子買機票時更改VPN「AI覺得你是有錢人」 同張票價格竟漲四倍

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AI技術日漸成熟，甚至會根據消費者的個資、購買歷史調整同一項商品的價格。網購示意...
AI技術日漸成熟，甚至會根據消費者的個資、購買歷史調整同一項商品的價格。網購示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Kindel Media）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：教授在波札那改用VPN後，機票價格從約兩百美元暴漲至一千美元。
  • 重點二：報導指AI會依位置、足跡與消費資料進行個人化監控定價。
  • 重點三：文中也提供比價、無痕模式與減少電子足跡等省錢建議。

波士頓大學奎斯特羅姆商學院（Questrom School of Business）的副教授扎戈爾斯基（Jay L. Zagorsky）在非洲度假時上網買機票，購買前螢幕顯示票價約2百美元，他先吃飯才回到電腦前訂票，結果機票金額竟漲了4倍變成1千元，而原因竟只是因為他改了VPN，人工智慧（AI）據此判斷他的財力進行相應的調整。

Moneywise報導扎戈爾斯基在波札那（Botswana）度假時上網買機票，金額約2百美元，但他要購買時被叫去吃晚餐，飯後回到電腦前準備訂購，發現機票竟變成原來的五倍；扎戈爾斯基說，他飯後透過大學的VPN連接，這告訴航空公司他處於美國富裕社區，但飯前他用當地網路，因此被判定身處非洲貧困小鎮，因此演算法進行相應的調整，讓他親身體驗了AI驅動的個人化定價帶來的衝擊。

理想的AI場景是生活被簡化、商品和服務的成本變便宜，但現實殘酷很多且代價高昂，至少目前來看，AI正推高通貨膨脹及所有商品和服務的價格。巴克萊銀行（Barclays）資深經濟學家斯里拉姆（Pooja Sriram）近期接受訪問時說，我們正在經歷一段痛苦的時期，為了獲得更好的技術，必須應對略為上漲的價格。

若AI在監控甚至操控人們的消費，調整整體價格就毫無意義。AI驅動的監控定價允許企業使用消費者的個資，就如同一名馬里蘭州議員所說的，「AI調整價格上漲幅度，從而從消費者身上榨取最大利潤」，這樣的價差可能以各種方式表現出來，或許是在超市，你和其他顧客購買同一種商品卻付不同金額，也可能是訂飯店和機票的價格，就像扎戈爾斯基所經歷的，這意味消費者必須更精明，才能保護自己的荷包不受AI引發的價格上漲影響。

報導指出，無論是買生活用品還是機票，若不想當因為AI而多花錢的冤大頭，有以下方法可以參考。

第一是提前計畫並大量購買。消費者報告建議制定餐點計畫避免浪費，還可以在像好市多（Costco）這樣的量販店大量購買，能降低整體價格。

使用紙鈔和清理快取也有幫助。扎戈爾斯基說，用紙鈔付帳就不會留下電子足跡讓AI利用，如果真的得在網路上購買，清理快取可減少AI取得的個人資料和購買紀錄，就無法據此調整價格。網購時以無痕模式開啟網頁也能限制網站收集到的個人資訊。

記得保持旅遊行程的彈性，買機票時，有些人建議行程安排可以更靈活，以便享受優惠票價，例如選擇周間出遊，價格會比周末出遊便宜。

華爾街日報指出，使用比價旅遊網站比較機票價格可避免在單一網站上觸發需求訊號，從而防止價格在準備預訂前上漲，在多個瀏覽器和設備上比價也可能帶來意想不到的省錢機會。

精華 FAQ

  • 他先用當地網路查價，系統以為他身在較貧困地區；飯後改連大學VPN後，航空公司判定他來自美國富裕社區，因而調高價格。

  • 重點是AI驅動的監控定價，企業可能根據位置、裝置與瀏覽紀錄調整售價，讓不同消費者為相同商品付出不同金額。

  • 建議提前規劃並大量購買、使用紙鈔、清理快取與無痕模式，另外多平台比價、保持行程彈性，也能減少被動漲價。

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