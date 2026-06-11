AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭輝達徵才1特質最重要「這種人無價」

黃仁勳上節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」暢談人生故事。(愛奇藝國際版提供)

輝達 （NVIDIA ）執行長黃仁勳 近日登上韓星劉在錫主持的熱門綜藝「劉QUIZ ON THE BLOCK」，談及企業經營與人才招募時，他直言在人工智慧時代，高智商早已不是最稀缺的能力，真正讓他願意錄用、並認為最珍貴的特質是「慷慨（Generosity）」。

黃仁勳表示他認為的慷慨，就是「我由衷希望你成功」，他談到：「有些心胸狹隘的人，看到別人成功時心裡會很不舒服。但對我來說，不管是昨晚去的那家烤肉店，還是炸雞店，當看到他們生意興隆、大獲成功時，我打從心底為他們感到高興。」

因此他特別重視慷慨這項特質，「所以，你要尋找那些擁有真正慷慨、真正善良品格的人，這才是無價的。這樣的人無論去到哪裡都會成功，對團隊來說也是巨大的資產。你應該讓自己周圍充滿這樣的人」。

這番發言也讓主持人劉在錫深受感動。他表示，在愈來愈強調個人成就與競爭的社會裡，黃仁勳最終強調的價值，並不是擊敗別人，而是「攜手共進」。劉在錫更坦言，自己一定會把這段話分享給身邊的人，「這幾句話我真的要刻在心裡」。

劉在錫好奇是否會特別注意時間安排時，黃仁勳笑著說：「我不戴手錶，因為我不在乎時間。」接著補上一句令人玩味的話：「此時此刻（Now），才是最重要的時間。」