AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭輝達徵才1特質最重要「這種人無價」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上韓星劉在錫主持的熱門綜藝「劉QUIZ ON THE BLOCK」，談及企業經營與人才招募時，他直言在人工智慧時代，高智商早已不是最稀缺的能力，真正讓他願意錄用、並認為最珍貴的特質是「慷慨（Generosity）」。
黃仁勳表示他認為的慷慨，就是「我由衷希望你成功」，他談到：「有些心胸狹隘的人，看到別人成功時心裡會很不舒服。但對我來說，不管是昨晚去的那家烤肉店，還是炸雞店，當看到他們生意興隆、大獲成功時，我打從心底為他們感到高興。」
因此他特別重視慷慨這項特質，「所以，你要尋找那些擁有真正慷慨、真正善良品格的人，這才是無價的。這樣的人無論去到哪裡都會成功，對團隊來說也是巨大的資產。你應該讓自己周圍充滿這樣的人」。
這番發言也讓主持人劉在錫深受感動。他表示，在愈來愈強調個人成就與競爭的社會裡，黃仁勳最終強調的價值，並不是擊敗別人，而是「攜手共進」。劉在錫更坦言，自己一定會把這段話分享給身邊的人，「這幾句話我真的要刻在心裡」。
劉在錫好奇是否會特別注意時間安排時，黃仁勳笑著說：「我不戴手錶，因為我不在乎時間。」接著補上一句令人玩味的話：「此時此刻（Now），才是最重要的時間。」
他認為最重要的不是高智商，而是慷慨，也就是由衷希望別人成功、願意看見他人發光發熱的心態。 他把慷慨定義為真心祝福他人成功，不會因別人得意而不舒服，反而會替對方的成就感到高興。 因為黃仁勳強調的不是擊敗他人，而是彼此成就、攜手前進，這種價值觀在競爭社會中格外珍貴。
精華 FAQ
他認為最重要的不是高智商，而是慷慨，也就是由衷希望別人成功、願意看見他人發光發熱的心態。
他把慷慨定義為真心祝福他人成功，不會因別人得意而不舒服，反而會替對方的成就感到高興。
因為黃仁勳強調的不是擊敗他人，而是彼此成就、攜手前進，這種價值觀在競爭社會中格外珍貴。
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