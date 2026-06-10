六旬男誤信「投資名師」 妻刷簿子才知退休金只剩零頭

律師建議家庭內部應建立守護資產的共識與規範，才能避免詐騙集團有機可趁。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

AI摘要 文章摘要整理： 日本一名退休男子誤信社群投資廣告與LINE群組詐騙，將2500萬日圓退休金幾乎全數匯出，夫妻被迫晚年重返職場，律師並提醒常見話術與防詐守則。

不少退休族對老後生活感到不安，容易為了多賺一點錢掉入詐騙集團 的投資陷阱。日本媒體「THE GOLD 60」日前報導了一對退休夫妻，先生被社群網站 的投資詐騙吸引，導致2,500萬日圓（約15萬5000美元）退休金 泡湯，夫妻倆被迫在晚年重返職場。

報導指出，丈夫鐵雄（化名，67歲）兩年前退休，拿到2,500萬日圓（約15萬5000美元）退休金，房貸已付清，加上每月約20萬日圓（約1200美元）的年金，無須為了生活費煩惱。直到有一天，妻子由美（化名，63歲）去銀行補摺，震驚發現餘額只剩43,210日圓（約260美元），先生才坦白遭到LINE投資群組詐騙。

面對妻子的質問，鐵雄坦承是因為「想增加年金之外的收入來源」才會上當。鐵雄退休後，在社群網站看到一個自稱「知名投資老師」的廣告，於是加入LINE投資群組。

起初賺了數萬日圓，讓鐵雄深信不疑。隨後在對方以「能賺更多錢」、「提取現金需支付手續費」或「現在放棄就虧了」等話術引導下，誘導鐵雄陸續將退休金匯入指定帳戶。

根據報導內容，鐵雄夫妻已經報警，但追回積蓄的機率不高。如今，鐵雄開始當夜班保全，由美則在超市打工。原本安穩的退休生活急轉直下，背負著退休金歸零的損失和對未來的焦慮，兩人日復一日地默默工作著。

關於這起案例，律師山村暢彥指出，近年來龐氏騙局、銀行轉帳類投資騙局，以及包裝成房地產投資的招攬活動日益增多。詐騙集團經常利用退休老人「對年金感到不安」或「想再賺一筆」的心理，誘騙被害者上當。「保證獲利」、「提現需要手續費」、「現在退出會虧錢」等說法，都是常見的投資詐騙話術。

山村也呼籲，若在社群網站或LINE上看到「知名投資老師親自指導」、「群組限定投資訊息」、「提現需額外支付手續費」等話術，一定要提高警覺。

從法律角度來說，遇到詐騙時，被害者應立刻報警，並申請凍結轉入資金的銀行帳戶。然而，實務上很容易因為無法鎖定詐騙集團行蹤、帳戶持有人並非犯案者，或資金已被轉移等情況，難以追回被騙的積蓄。不僅如此，「法律上可以索賠的金額」與「實際可以追回的金額」是兩回事。

為了避免遭到詐騙，山村建議針對大額退休金和儲蓄，家庭內部應先建立「守護」資產的共識與規範。例如夫妻任一方皆不得單獨做出投資決定，超過一定金額的財務運用必須告知家庭成員，以及不要輕信僅透過社群網站或LINE等平台進行的投資邀約。