好市多真的比較省？沃爾瑪在這8方面更勝一籌

好市多很受歡迎，但沃爾瑪在商品種類、線上購物體驗等方面可能更佳。沃爾瑪示意圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 沃爾瑪允許少量購買，結帳金額較低，適合預算有限的消費者。

沃爾瑪允許少量購買，結帳金額較低，適合預算有限的消費者。 重點二： 相較好市多的大份量策略，沃爾瑪更適合小家庭與空間有限住戶。

相較好市多的大份量策略，沃爾瑪更適合小家庭與空間有限住戶。 重點三：沃爾瑪分店多、商品穩定，且不必會員卡即可享受基本優惠。

好市多 （Costco ）憑藉著大包裝商品、優惠價格，以及讓人感覺像尋寶的購物環境而廣受歡迎，相較之下沃爾瑪 （Walmart）的聲譽未必是所有商店中最好，但許多人仍認為是價格低廉、商品多樣的購物天堂。但不可否認在某些領域上，沃爾瑪確實比好市多更勝一籌。Tasting Table報導比較兩家零售商各方面的購物體驗，發現沃爾瑪在單趟消費金額、商品種類和分店數量上勝過好市多。

1. 單趟花的總金額較少

由於食品雜貨和各種商品的價格不斷上漲，愈來愈多消費者都在尋找物美價廉的商品。根據消費者報告（Consumer Reports）的調查，好市多的平均價格最低，如果想將長期日常開銷降到最低，好市多絕對是首選。不過好市多需要購買大量才能獲得優惠價格，即使在使用商品期間能省錢，購物結帳時可能會面臨龐大的總金額。

如果手頭現金不多，只想在有限的預算下，買些食材製作餐點，此時沃爾瑪可能是更好的選擇。沃爾瑪也提供極低廉的價格，而且可以少量購買商品，結帳時的花費就不會那麼高。

2. 不用買大量

大量採購有許多好處，像是不用每周添購捲筒衛生紙，可以將冷凍庫放滿最愛的冷凍食品，購買的米可以吃好幾個月。但如果是單身、頂客族或小家庭，好市多購買的大份量食物可能來不及在過期前吃完，沃爾瑪能選擇較小份量的商品，就不需要煩惱大量採購的食材如何保存。對於住在小公寓的人來說，因為儲藏空間有限，沃爾瑪也可能是更好的選擇，只買夠用的份量即可。

3. 商品種類穩定

好市多購物經常遇到喜愛的商品不久後下架的狀況，甚至有一種被稱為「死星」（Death Star）的標誌，據說某款商品將下架時，標籤上會標註星號。雖然不斷推出新商品也是有趣的購物體驗，但對於想要回購商品的人而言是種困擾。

沃爾瑪的庫存狀況較為穩定，無論何時前往，都能找到大部分相同的商品。好市多每次僅提供約3500至4000種庫存單位，而沃爾瑪平均每家門市提供約14萬種庫存單位。對於想在同一家店購買食品、衣物到家電等各種商品的消費者而言，沃爾瑪的商品多樣性非常吸引人。

4. 分店較多

對許多人來說，即使想去好市多購物，附近也沒有距離合理的分店，因為好市多的分店數量遠低於沃爾瑪。好市多在全球有超過800家門市。相比之下沃爾瑪有超過1萬800家分店。因為商業考量，好市多甚至不會在人口不足的偏遠鄉村地區開設分店，在某些特別小的城鎮裡，沃爾瑪可能是鎮上為數不多的超市和藥局。

好市多很受歡迎，但沃爾瑪在商品種類、線上購物體驗等方面可能更佳。沃爾瑪示意圖。(路透)

5. 不需要會員卡

到沃爾瑪購物不需要像好市多一樣辦理會員卡。好市多的金星會員年費為65元，很多人認為這筆費用絕對值得，因為到好市多購物長期能省下可觀的開銷，但也有人抗拒「只為了在店裡購物就得付費」的想法。

沃爾瑪並未採用會員制模式，無論是每年只買一次1元商品，還是每周採買日常用品，都能享受優惠。不過沃爾瑪有提供名為「Walmart+」的選購會員，附帶免運費等多種福利，此會員年費為98元，或月付12.95元。但對於那些只想享受基本優惠的消費者來說，跳過會員方案才是最佳選擇。

6. 宅配服務更精簡

有些人可能沒時間，或不喜歡現場購物，此時宅配服務就很方便。雖然好市多和沃爾瑪都提供生鮮食品的宅配服務，但沃爾瑪的配送系統比較精簡。沃爾瑪根據訂單內容收取7.95至9.95元的運費，而Walmart+會員只要訂單金額超過35元即可享免費宅配，所以只要將此費用加到訂單總金額，就能輕鬆算出最終支付金額。

好市多的宅配是透過Instacart進行，這是一家生鮮配送服務商，使用上有時比較麻煩，好市多也對宅配訂單設有35元的最低消費門檻。沃爾瑪真正的優勢在於，線上訂購和現場購買的價格都相同，好市多則會對部分商品加價，讓宅配價格可能遠高於到店購物的價格。

7. 線上購物體驗更好

現今有許多人偏好線上購物，一項調查顯示，沃爾瑪的線上購物體驗遠勝好市多。除了Walmart+的會員優惠，沃爾瑪線上提供高達4.2億種商品選擇，加上遍布全美各地的分店讓配送服務更快速又方便。

8. 沃爾瑪營業時間更長

有些人習慣晚上購物，但好市多的營業時間周一到周五是早上10點到晚上8點半、周六是早上9點半到晚上7點，而周日是早上10點到晚上6點。如果想要下班後買消夜，好市多並非好選擇。以前有許多沃爾瑪分店24小時營業，可惜在疫情間改變後再也沒有恢復，但沃爾瑪的營業時間通常還是比好市多更長，許多分店早上6點開門，晚上10點或11點才打烊。