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好市多千層麵滿滿邪惡起司 特價吃吃看「一試成主顧」

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好市多的Rana 4 Cheese Chicken Carbonara Lasa...
好市多的Rana 4 Cheese Chicken Carbonara Lasagna近來在網路引起討論，網友大讚不僅美味且起司分量充足，是很好吃的微波食品。千層麵示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Emanuel Ekström）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好市多拉娜四種起司雞肉卡邦尼千層麵在網路熱議。
  • 重點二：網友稱其麵條軟糯、雞絲鮮嫩且起司分量十足。
  • 重點三：這款微波食品加熱即食，適合忙碌時快速享用。

好市多Costco）的拉娜四種起司雞肉卡邦尼醬千層麵（Rana 4 Cheese Chicken Carbonara Lasagna）近來在網路引發討論，很多人大讚這款微波食品麵條軟糯、雞絲鮮嫩，搭配的卡邦尼醬汁風味非常濃郁，最棒的是裡面的起司分量十足，吃起來非常過癮，有人說她先生一試成主顧，光吃不夠還要買很多回家囤貨。

All Recipes報導，拉娜四種起司雞肉卡邦尼醬千層麵近來在社群平台如Reddit上引起討論，網友說這是她吃過最好吃的預製千層麵。

這款千層麵內有四種起司，每一層都有滿滿的帕瑪森、阿夏戈（Asiago）和瑞可塔（ricotta）起司，上層則撒了麵包屑脆皮和莫札瑞拉起司。

每一份千層麵有六份標準份量，可以搭配各種簡單配菜如沙拉、蒸花椰菜和烤蘆筍，吃完後還可以拿烤到酥脆的麵包沾剩下的醬汁吃，一點都不浪費。

一名Reddit網友說，這款千層麵超級無敵美味，喜歡吃千層麵者、喜歡雞肉卡邦尼醬的人和喜歡美味料理的人一定要吃這個千層麵，一名網友回應她本來是因為這款千層麵特價才買，沒想到不知不覺一下就吃掉三分之二，大推這個美味的料理，還有人說她的丈夫才吃一口就說要買一些放家裡囤著。

拉娜四種起司雞肉卡邦尼醬千層麵加熱就能享用，讓人能在忙碌但飢餓的時候快速吃上一餐，或是純粹想省去備料、烹煮的人也很適合，是省時又美味的微波食品。

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▲ 影片來源：TikTok＠Bob Diff（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 因為它主打四種起司與雞肉卡邦尼醬，口感被形容為濃郁又順口，網友在Reddit與TikTok分享後迅速掀起話題，甚至有人直呼是吃過最好吃的預製千層麵。

  • 它內含帕瑪森、阿夏戈、瑞可塔與莫札瑞拉等起司，層層堆疊，搭配雞絲與卡邦尼醬，口感被形容麵條軟糯、雞肉鮮嫩，起司份量也相當充足。

  • 它是加熱就能吃的微波食品，特別適合忙碌又想快速解決一餐的人，也適合不想備料烹煮的家庭；還可搭配沙拉、花椰菜或麵包一起享用。

好市多 Costco

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