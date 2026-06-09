壓力大又常吃宵夜？研究：便秘、腹瀉風險最高增2.5倍

台北南機場夜市攤販為顧客準備餐點，攝於5月17日。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 初步研究指出，壓力大又深夜進食者排便異常風險最高增2.5倍。

初步研究指出，壓力大又深夜進食者排便異常風險最高增2.5倍。 重點二： 研究屬觀察性摘要，尚未經同儕評審，無法證明因果關係。

研究屬觀察性摘要，尚未經同儕評審，無法證明因果關係。 重點三：專家建議睡前三至四小時避免進食，夜宵應少油少量。

一項新的初步研究發現，在數千名受試者中，若在承受壓力的情況下於晚上9時後攝取超過每日總熱量25%的食物，出現便秘或腹瀉等排便異常的風險最高增加2.5倍，顯示深夜進食可能進一步加劇壓力對腸道健康的影響。

這項研究目前僅以摘要形式發表，尚未經過同儕評審或正式刊登於期刊，但已於5月在胃腸病學、肝病學及相關領域專業人士的重要年度會議「消化疾病周」（Digestive Disease Week）發表。由於研究屬於觀察性研究，所有數據均在同一時間點測量，因此無法證明壓力、夜間進食與腸道健康之間存在因果關係。

過去關於深夜進食對健康影響的研究，多半聚焦於睡眠、糖尿病、肥胖，以及胃酸逆流或GERD（胃食道逆流疾病）。研究主要作者達迪吉里（Harika Dadigiri）醫師及共同作者分析了美國疾管中心與美國腸道計畫資料，涵蓋超過1.5萬名受試者。

達迪吉里解釋進行這項研究的原因時表示，她自己就是經常在深夜吃東西的人，因此出於好奇展開研究，但發現相關文獻並不多。研究團隊根據受試者的八項心血管、代謝及發炎相關生物標記，包括血壓、膽固醇及身體質量指數（BMI），評估其慢性生理壓力程度。

達迪吉里在發表時指出，單純深夜進食本身並不會影響腸道健康或功能，顯示與壓力結合後可能才是「危險所在」。進一步分析顯示，同時具有夜間進食習慣與高壓力水準的人，其腸道微生物群中的細菌多樣性顯著較低。

她另指出，一項2024年的研究發現，若將進食時間限制在上午9時至下午5時之間，可降低腸道發炎，而腸道發炎可能導致腸道菌相失衡，也就是腸道微生物組成失去平衡。高濃度的壓力荷爾蒙皮質醇本身，也可能造成這種失衡。

未參與本研究的貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）及德州兒童醫院（Texas Children's Hospital）兒科副教授普雷迪斯（Geoffrey Preidis）表示，過去很少有研究探討進食時間，或壓力與深夜進食結合後對腸道功能的影響，「這一點很重要，因為壓力與過度深夜進食往往同時出現。」

不過，他也指出，由於這項研究屬於觀察性研究，因此尚不清楚腸道微生物群的變化是否導致排便問題，或是異常的腸道功能改變了腸道微生物群。

美國胃腸病學學會（American College of Gastroenterology）主席契伊（William Chey）透過電子郵件指出，研究人員缺乏一些重要且可能具有影響力的資料，例如較早進食者與夜間進食者所攝取的食物種類可能存在差異。若夜間餐點主要由超加工食品組成，這類食品本身就與便秘等常見排便問題有關。此外，研究也缺乏潛在疾病或用藥情況的相關資訊。

契伊表示：「這些發現應被視為進一步研究的基礎，以了解進食時間是否可能成為便秘或腹瀉患者可調整的風險因素。」

雖然這份研究摘要本身不足以提出具體生活建議，但專家仍提供了一些有益於腸道及整體健康的做法。未參與本研究的哈佛醫學院醫學副教授史塔勒（Kyle Staller）表示，一般而言，最好在就寢前三至四小時避免進食，以便有充足時間排空胃部。否則，身體必須把原本應用於休息期間其他重要生理過程的能量，轉而投入原本應該處於較低活動狀態的消化系統。此外，減少夜間進食也有助於預防胃酸逆流。

若確實需要在夜間進食，史塔勒與普雷迪斯建議避免高熱量、油膩及高脂肪食物，並控制食量。水果、複合碳水化合物、蔬菜及部分蛋白質等低脂食物，通常較容易且較快被消化。