HOA權力很大？有13件事他們不能強制執行

HOA看似權力很大，但其實有些規定他們不能強制執行，例如禁止住戶懸掛美國國旗。房屋示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Roger Starnes Sr）

AI重點 文章重點整理： 重點一： HOA雖能管理社區規範，但不能違反聯邦與州法律。

HOA雖能管理社區規範，但不能違反聯邦與州法律。 重點二： 多項事項如歧視、宗教展示與合法政治標語，HOA不得任意禁止。

多項事項如歧視、宗教展示與合法政治標語，HOA不得任意禁止。 重點三：住戶對罰款、衛星天線、遠距工作等權利仍受法律保障。

屋主協會（Homeowners Association, HOA）有的時候名聲不太好，而這個組織的存在是為了確保每個人都能遵守相同的規定，並維護大樓或社區的契約、條件及限制（CC&Rs）。但有時候HOA的權力過大，讓他們可以從把家裡漆成什麼顏色管到信箱多高，也有很多人不知到HOA到底可以管到哪裡，FinanceBuzz報導列出13項HOA無法強制執行的規定，建議屋主了解內容才是明智之舉。

「公平住房法」（Fair Housing Act）這項聯邦民權法律禁止在住房交易時基於種族、國籍等因素進行歧視，這同樣適用於HOA，無論是屋主還是租客，HOA都不得基於種族、宗教、性別、國籍、殘疾或其他身分特徵等歧視任何居民。

2. 禁止宗教展示

基於宗教自由權，HOA不得禁止居民在房屋外牆裝設宗教展示品，只要該展示品沒有冒犯到其他宗教，就是合法。

3. 規定一視同仁

若HOA要執行某項規定，就必須規定所有人遵守，因此不能准許某位住戶更改大門顏色，卻禁止另一位住戶更改；HOA的個人喜好不能凌駕於規定之上。

4. 禁止政治言論

基於言論自由，HOA不得禁止住戶展示政治標誌或標語，但他們可能可以限制設置的地點和物品大小，這意味你不能在選舉前和鄰居來場「看誰掛得大」的比賽。

5. 禁止使用曬衣繩

在有「晾曬權」（"right to dry" laws）的州，人民被賦予用陽光曬衣的權利，也就是在陽光下用簡單的曬衣繩晾曬衣物，HOA不得禁止，他們或許可以決定使用曬衣繩的地方，但不能禁止使用。

6. 禁止在物業範圍內擁有槍枝

HOA可以限制或禁止在房產內攜帶或使用槍枝，但不能禁止屋主擁有合法註冊的槍枝。

7. 執行未經多數決投票的規定

HOA的秘書不能決定他們要禁止綠色的房屋並任意制定規範禁止綠色房屋，每一項HOA的新規定在實施前都必須經過多數決投票。

8. 隨意罰款

你在門前新種一棵紫薇，但愛管閒事的鄰居卻不滿意，跑去翻出HOA的規定裡有「未經許可不得種植新樹」，但除非HOA的契約、條件及限制中有明確提到罰款，否則他們就只能要求你把樹移除。

9. 違反任何美國法律保障的權利

HOA不得制定任何和美國法律相牴觸的規定，例如在院子裡懸掛美國國旗。

10. 禁止安裝衛星接收器

鄰居可能會對你的衛星接收器感冒，但HOA無權要求拆除，聯邦通訊委員會的「空中接收設備規則」（Over-the-Air Reception Devices Rule, OTARD）保障人民選擇有線電視業者的權利，這代表如果願意可以裝衛星天線，不過HOA可以規定裝在哪裡及尺寸大小。

11. 禁止種植原生植物

有些州已經通過法案，禁止HOA禁止種植本土植物。

12. 阻止採取法律行動

若認為HOA有錯，他們無法阻止住戶將此事提交HOA委員會，最終訴諸法律。

13. 判斷是否能居家上班

HOA可能有權禁止住戶在家中經營涉及有招牌、顧客進進出出和店舖的商業活動，但他們無法禁止住戶居家上班或遠距工作。