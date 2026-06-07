誠先生的父親生前開賓士，讓他以為父親很有錢；示意圖。（圖／AI生成）

日本一名55歲的上班族誠先生（化名），經常看著曾任證券業的父親開著的賓士S-Class，且退休後還會與以前的部下社交。身為獨子的他以為父親過世後能夠繼承到豐厚的財產，未料在父親逝世並辦完葬禮後，他打開老家抽屜裡的存摺一看，卻發現裡面存款竟然不到100萬日圓（約6292美元）。

據THE GOLD ONLINE報導，誠先生的父親個性傳統、重情重義，即使在退休之後，仍深受當年的下屬和後輩愛戴，經常一起去喝酒或打高爾夫球。誠先生回憶：「小時候，父親公司的人經常來家裡作客。雖然我母親當時應該很辛苦，但對我來說，那是一位讓我感到自豪且尊敬的父親。」

由於父親生活看似寬裕，加上在55歲退休那年購入全新的賓士S-Class，讓誠先生認為父親應該累積了一定資產。誠先生表示，父親曾說過「只要保養好，這台車可以開一輩子，以後就留給你」，更加深了他對父親財務狀況的想像。

父親於80歲過世，誠先生辦完風光的葬禮後，於隔日著手處理遺產事務。他在老家佛壇抽屜中找到父親生前交代「重要文件放在這裡」的存摺，翻到最後一頁時，卻發現帳戶餘額不足100萬日圓。

他一度懷疑可能有漏記資金，隨即攜帶存摺前往銀行ATM補登，但結果沒有變化。之後在銀行辦理死亡帳戶相關手續時，他進一步詢問是否還有其他投資或金融資產，但行員回覆，該帳戶即為其父在該行的全部存款，未發現其他帳戶或投資紀錄。

誠先生指出，父親每個月似乎都把大量的錢花在車子的保養維護費，以及奢華的交際應酬上。為了在大家面前維持那個「出手闊綽、備受愛戴的自己」，根本沒想過要留錢給兒子。此外，考慮到那輛遺留下來的賓士後續的維護費，以及清理老家物品的費用，結果很可能還得由誠先生自己倒貼不少錢。

報導指出，此案例反映親子之間對資產資訊缺乏共享的問題。若僅從職業背景或生活表象推測財務狀況，容易與實際資產產生落差，進而影響後續規劃。誠先生在反思後表示，未來不僅會更務實規畫自身退休資產，也希望能與子女提早討論金錢與資產狀況，以避免重蹈相同情況。

老爸生前超風光「開賓士打高爾夫」獨子一開存摺當場愣住

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