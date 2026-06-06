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想到錢就崩潰 美「財務壓力族」占32% 千萬人三餐不繼

TVBS新聞網／記者 蔡欣妤 報導
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美國32%人民屬於財務壓力族群，一想到金錢就感到不堪負荷；示意圖。(圖／123R...
美國32%人民屬於財務壓力族群，一想到金錢就感到不堪負荷；示意圖。(圖／123RF)

美國4月通膨率衝上3年新高，薪水追不上物價，紐約現在有越來越多家庭，必須排隊數小時仰賴免費食物市集來度日，一項調查顯示，現在全美約有3成2的民眾屬於「財務壓力族群」，一想到金錢問題就會出現負面情緒。

美國經濟持續面臨挑戰，物價飆漲速度遠超過薪資漲幅，導致越來越多家庭陷入財務困境。根據最新調查顯示，83%美國成年人感到財務壓力，全美更有多達4800萬人居住在食物不足的家庭，紐約街頭免費食物市集外的排隊人龍，已幾乎成為當地民眾的日常景象。

在紐約布朗克斯一處免費食物市集外，排隊人龍轉過街角仍看不見盡頭。有民眾表示，自己早上9點就已抵達現場排隊，並坦言現在生活真的很難，物價漲太多，收入幾乎不夠支應開銷。這樣的景象幾乎快成為紐約人的日常，因為薪水漲幅追不上物價飆漲速度，越來越多家庭無法維持一日三餐。

免費食物市集志工Martina Santos表示，自己不得不跳過一餐，若吃了早餐就沒辦法吃午餐，只能留到晚餐才不會餓著睡。根據免費食物市集調查，超過100萬紐約人當中，每4名兒童就有1人家中三餐不繼，全美更有多達4800萬人居住在食物不足的家庭。

美國經濟仍是社會頭號難題。另一項民調顯示，僅16%美國人覺得財務穩定有信心，51%屬於財務矛盾，32%屬財務壓力族群，這些人一想到金錢就感到不堪負荷並出現負面情緒。在財務壓力族群中，僅19%表示可在不動用儲蓄下負擔1萬美元的支出，而約4成財務壓力族群來自Z世代與千禧世代。

專家分析，這也與現代人消費習慣有關。有一名來自蒙大拿州的55歲女性因薪資追不上物價，不得不取消家庭旅遊並延後買車。美國4月通膨率3.8%衝上3年新高，家庭儲蓄率只有3.6%降到近4年新低，密西根大學消費者信心指數也下探歷史低點，反映美國社會持續籠罩著層層財務壓力。

想到錢就崩潰！美「財務壓力族」占32%　千萬人三餐不繼

TVBS新聞網

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