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緩解腳痛、肌腱炎 足科醫師推薦這8款運動鞋

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足科醫師推薦阿基里斯腱炎患者適合的運動鞋。運動示意圖，與本新聞無關。（取材自pe...
足科醫師推薦阿基里斯腱炎患者適合的運動鞋。運動示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Ron Lach）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿基里斯腱炎可透過伸展與離心肌力訓練改善。
  • 重點二：選鞋重點是八到十二毫米跟尖差與穩定中足。
  • 重點三：醫師推薦八款鞋，兼顧緩震支撐與後足穩定。

阿基里斯腱是一束連結後側小腿肌群與腳跟的組織，當組織發炎形成肌腱炎時，程度從輕微疼痛到嚴重燒灼痛不等，可能嚴重影響日常活動。Eating Well報導，足科診所WeTreatFeet Podiatry的總經理和醫療長丹尼爾斯（Mikel Daniels）說，因為肌腱本身需要重新訓練，所以建議結合小腿與阿基里斯腱的伸展運動，加上離心式或漸進式肌力訓練。

對待阿基里斯腱炎的方式與其他足踝使用過度的問題一樣，就是不要讓鞋子加重小腿負擔，以免引發其他問題。任職於紐約醫學院附屬紐約足部醫學院的蘭道（Samantha Landau）說，選擇適當的運動鞋有助於緩解症狀。以下將介紹挑選適合運動鞋的要點，以及8款適合阿基里斯腱炎患者的運動鞋。

挑選運動鞋時，首先要選跟尖差（heel-to-toe drop）為8到12毫米的鞋子，讓腳跟高於前腳掌，阿基里斯腱不會過度拉長，就能立即緩解疼痛；第二是穩定的中足（midsole），丹尼爾斯說，可以握住鞋跟和前腳處，然後試著扭轉鞋子，鞋子應該要在前腳掌處彎曲，而不是中間，如此穩定性才能避免中足和後足塌陷，肌腱的負荷也更穩定。

蘭道說，第三是選擇有SACH腳跟墊的運動鞋，能吸收衝擊並降低地面反作用力，如果按壓鞋跟會塌陷，這雙鞋很可能無法穩定腳跟，導致腳跟晃動而刺激肌腱。丹尼爾斯說，不要找像枕頭一樣軟的鞋，會讓腳跟會下陷和晃動，但如果鞋跟太硬和太薄，肌腱就會時時受到衝擊。

丹尼爾斯說，鞋頭空間不能太窄，會讓人彎起腳趾並改變步態，額外的張力會傳到小腿上，影響肌腱；中足和腳跟也要合腳，如果太鬆，每走一步身體都要出力維持穩定，讓原本已經發炎的肌腱承受更大的負荷。

丹尼爾斯最推薦的鞋款是Brooks Adrenaline GTS 25，約12毫米的跟尖差，能降低走路時肌腱的拉扯。中足也有足夠緩衝吸收衝擊力，又不會削弱穩定性，同時也有穩固的鞋跟和鞋底，能防止後足左右晃動，避免刺激阿基里斯腱及跟骨的附著點，鞋內還有空間放置客製化鞋墊。

▲ 影片來源：Instagram＠brooksrunningtw（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

第二款是Asics Gel-Kayano 32，丹尼爾斯說，這款鞋的中足和後足支撐結構能防止腳跟晃動，對於旋前足（pronated foot）或功能性扁平足的人來說，這款鞋是不錯的選擇。

▲ 影片來源：Instagram＠asicstw（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

佛州足科診所Gentle Foot Care Clinic創辦人克魯茲（Jairo Cruz Jr.）說，如果要快速、輕鬆緩解阿基里斯腱炎的疼痛，Hoka Bondi 9是他的首選，增高腳跟、緩震軟墊與弧形底都能減輕阿基里斯腱的負擔。

▲ 影片來源：Instagram＠hoka_taiwan（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

接著是輕量的New Balance 990v6，12毫米的跟尖差、為推進力設計的FuelCell中足緩震軟墊，非常適合阿基里斯腱肌腱炎患者。對於腳後跟有突起，穿任何運動鞋都會感到疼痛的人，丹尼爾斯推薦Vionic High Tide II Platform矯正涼鞋，有內建足弓支撐、高足跟杯與加厚鞋底，能有效吸收衝擊力；雖然涼鞋無法取代合適的鞋子，但這款涼鞋能緩解壓力引起的腳跟疼痛。

另一款適合阿基里斯腱肌腱炎，以及高足弓和下背痛患者的運動鞋為Hoka Clifton 10，跟尖差為8毫米，具有支撐性鞋底和前後足弧形底。Hoka Arahi 8類似Clifton 10，有相同的跟尖差、支撐性鞋底和前後足弧形底，這款鞋以穩定性著稱，額外的支撐很適合足部過度內旋的人。

最後是Apex Rhino，丹尼爾斯說，這款鞋後方有魔鬼氈調節的開口，適合嚴重的阿基里斯腱炎，或肌腱病變以及哈格倫氏變形（Haglund's deformity）患者。

精華 FAQ

  • 醫師建議同步做小腿與阿基里斯腱伸展，並搭配離心式或漸進式肌力訓練，因為肌腱需要重新訓練，才能逐步降低發炎與疼痛。

  • 重點包括八到十二毫米跟尖差、穩定中足、具SACH腳跟墊、鞋跟不過軟也不過硬，並確保鞋頭與中後足合腳，避免額外拉扯。

  • 推薦鞋款有Brooks Adrenaline GTS 25、Asics Gel-Kayano 32、Hoka Bondi 9、New Balance 990v6等，另有涼鞋與可調式鞋款，適合不同程度疼痛與足型需求。

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