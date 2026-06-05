美食評論員大推的好市多早餐食品 這款可頌媲美巴黎咖啡館

烹飪和美食主題撰稿人Kris Osborne分享她喜愛的五項好市多早餐食品，說自己常為了它們光顧好市多。可頌示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Conor Brown）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美食撰稿人推薦好市多五款值得買的早餐食品。

美食撰稿人推薦好市多五款值得買的早餐食品。 重點二： 科克蘭咖啡、可頌與蛋堡兼具品質和高性價比。

科克蘭咖啡、可頌與蛋堡兼具品質和高性價比。 重點三：購物重點在看單價、囤常用品並善用冷凍保存。

以強大的採購能力提供價格實惠的高品質食品和商品，是好市多 （Costco ）受到消費者歡迎的原因之一，但說到早餐，好市多是在品質、口味、便利性和可負擔性方面最容易被忽略的超市之一。EatingWell報導，美食主題撰稿人奧斯本（Kris Osborne）說自己會到不同超市購物，但有一些早餐食品是她多年來到好市多購物的原因；以下是奧斯本推薦的五項好市多早餐食品。

1. 科克蘭義式深焙咖啡豆（Kirkland Signature Espresso Blend）

奧斯本說，一袋來自精品咖啡烘焙店的義式咖啡豆一磅的價格可能高達40元甚至更高，但科克蘭義式深焙咖啡豆是100%在美國烘焙的阿拉比卡咖啡豆，一磅大約8.80元，和價格更高的其他品牌相同產品相比也毫不遜色。對有喝咖啡習慣的人來說，在好市多買咖啡豆是個明智之舉，每袋2.5磅，每盎司的單價讓每天奢華的喝咖啡例行公事變得更經濟實惠。

2. Au Pain Doré冷凍可頌（Au Pain Doré Frozen Croissants）

奧斯本認為很多冷凍食品稱得上高品質者寥寥無幾，但這款可頌令人驚艷，在華氏350度的烤箱裡烤25分鐘後變得金黃蓬鬆，外皮酥脆，內裡鬆軟且層層分明，就像她在巴黎的咖啡館裡吃到的美味，好吃的秘訣在於全奶油製作，價格也非常漂亮，一盒30個可頌售價16.79元，平均一個可頌56美分；冰箱裡備著一盒，普通的早晨也能變得精彩萬分。

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3. 科克蘭真空低溫烹調蛋堡（Kirkland Signature Sous Vide Egg Bites）

奧斯本說，有時候早上很忙，連炒蛋的時間都沒有，這時這些蛋堡簡直是救星，她總是在冰箱裡囤一些，需要補充蛋白質和吃熱食的時候就吃這個，只要放進微波爐加熱90秒就好，在忙碌的早晨也能吃上早餐。

科克蘭真空低溫烹調蛋堡有兩種口味，一個是培根和高達起司，另一個是蛋白配三種起司烤紅椒，常吃星巴克蛋堡的人會發現星巴克賣的和科克蘭蛋堡吃起來很像，科克蘭的只是價格比較實惠。

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4. Purely Elizabeth有機原始穀物格蘭諾拉麥片（Purely Elizabeth Ancient Grain Granola）

奧斯本說，有些格蘭諾拉麥片簡直就是經過偽裝的甜點，有些卻又矯枉過正，但Purely Elizabeth卻完美地平衡兩者，其風味濃郁、焦糖化的、鹹甜交織的味道和完美酥脆的麥片塊簡直無與倫比，價格也是無人能敵，一袋34盎司的麥片每盎司只需0.38元，Target的10盎司裝平均一盎司0.6元。

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5. Dave's Killer Bread有機21種穀物與種子麵包（Dave's Killer Bread Organic 21 Whole Grains and Seeds）

奧斯本說，這款切片麵包簡直是在工作和家庭中忙碌的父母親必備食品，口感扎實飽腹比許多普通的吐司含有更多的全穀物、穀粒和膳食纖維，口感也很有嚼勁，也夠結實，能讓人感到滿足。

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奧斯本也分享在好市多購買早餐食品的小祕訣。第一是比較的是單價而非價牌上的售價，好市多的真正價值體現於單價，像義式咖啡豆、可頌這樣的優質商品，每份的價格通常比其他超市裡的同類商品便宜得多。

其次是專注於已經知道且喜愛的日常必需品，好市多大份量大包裝的商品只有在用得到這個商品時才省錢，購買那些已經融入自己生活的產品如每天要喝的咖啡、全家人都愛吃的食品，才是划算的長期選擇。

立刻將部分購買的商品冷凍是管理從好市多買回家的物品的簡單方法之一，麵包、起司甚至咖啡豆都能冷凍，回家後立刻分裝也能減少浪費。

當然，在好市多購物不可忽略科克蘭品牌，這個好市多自有品牌是店內最划算的商品之一，通常都是由知名製造商生產，品質優良，價格往往低於大品牌的同類產品。