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新創公司提供紐約人免費居家清潔 有一前提「要被看光光」

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德國新創公司在紐約推出免費居家清潔，但必須讓清潔人員戴攝影機錄下清掃過程並製成影...
德國新創公司在紐約推出免費居家清潔，但必須讓清潔人員戴攝影機錄下清掃過程並製成影片做為訓練AI的內容。居家清潔示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Josue Michel）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新創公司在紐約提供免費居家清潔，條件是清潔過程全程錄影。
  • 重點二：影片資料將用於訓練AI機器人，並聲稱會先匿名化個人資訊。
  • 重點三：此服務引發隱私疑慮與失業擔憂，未來還可能擴及更多工作。

在紐約，找專業人員到家裡進行居家清潔的價錢非常昂貴，可能高達3百元甚至更多，現在有間新創公司提供紐約人免費的居家清潔服務，但交換條件是必須接受清潔人員戴著攝影機進入自家，錄下清掃全程並將收集到的數據用於訓練人工智慧（AI）機器人，雖然該公司稱影像中的個人訊息都會匿名化，仍引發不少人對其在隱私權方面的疑慮，也讓人擔憂相關專業人員將面臨失業風險。

Moneywise報導，Meta員工不是唯一訓練AI來取代自己的人了，德國新創公司MicroAGI最近針對紐約人提供免費居家清潔服務，該服務可透過名為Shift的app取得，該公司也在社群媒體如LinkedIn上打廣告。

要預約清潔服務，該公司說可以在app上預約，就會有一名經過審查的shift操作員到申請者的家中，並在打掃時戴著相關配備，打掃完後就離開，完全免費，他們會把過程錄下，機器人技術正是基於人們進行日常活動的數據，這些影片的價值就是這項服務的資金，錄製的影像在處理前會將任何個人化訊息匿名。

雖然這項服務在什麼都貴的紐約聽起來很誘人，但也引發多項疑慮。首先是允許陌生人進入自家並賦予他們完全的權限，Shift並沒有說明他們是如何審查派遣的清潔人員的細節。

另外，「影像在處理前會匿名化」這樣的說法也有很大不確定性，雖然MicroAGI說他們在把影片上傳公司雲端前，會把錄到的名字、人臉和個人訊息模糊化，但有可能發生失誤，科技也非萬無一失，且若MicroAGI未來停業或倒閉，那些數據可能被賣給別人，目前也不清楚人們是否可以要求從訓練課程中移除自家影片。

Shift的隱私權政策上寫道，MicroAFI的核心業務是「收集數據以用於機器人訓練」，若民眾對讓陌生人進到家裡或習慣自己收拾打掃有疑慮，可以改為自行配戴攝影機紀錄自己的日常活動，從烹飪、打掃到修理都可以，這麼做一小時可賺20元外加獎金。

無論是讓人戴攝影機進家裡打掃還是拍下自己給地板吸塵的影片，都是在訓練AI在未來能做這些事，這對某些人來說很方便，但卻可能讓另一些人面臨失業風險。

Shift表示，服務不局限於居家打掃，未來會提供更多種服務，今天是在紐約的居家打掃，未來可能是擴及全球的雜物工、維修和跑腿服務，而這僅是Shift服務的一部分，未來還有更多服務。

精華 FAQ

  • 公司以收集到的居家清潔影像與日常數據作為核心資金來源，將這些資料用來訓練AI機器人，因此能向用戶提供免費服務。

  • 住戶必須接受經審查的清潔人員進入家中，並讓其戴著攝影設備錄下整個打掃過程，影片會上傳雲端供後續模型訓練使用。

  • 外界最擔心的是隱私保護是否真能落實，以及資料未來若被保存、轉售或外洩的風險，同時也憂心清潔與相關服務工作被AI取代。

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