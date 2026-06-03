哈密瓜曾造成美加跨國疫情 專家建議四種蔬果避免購買預切

預切蔬果的食安疑慮較高，專家說哈密瓜、番茄、綠葉蔬菜和小黃瓜這四種蔬果要避免買預切的。哈密瓜示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Cup of Couple）

購買預切的蔬果能省下洗切的時間，但缺點是和買完整的蔬果回家再分切相比，預切的蔬果食品安全風險較高，專家說新鮮切好的農產品更被列入食品藥物管理局的可追溯清單（Food Traceability List）；雖然正確的清洗、加工和儲存方法可以顯著降低預切農產品的食品安全，但有些蔬果若預切會比其他品項更容易孳生沙門氏菌等病原體，Eating Well報導列出避免購買預切、最好完整購買的四項蔬果。

1. 綠葉蔬菜

袋裝或盒裝蔬菜的包裝上可能標示「三重清洗」（triple-washed），有些甚至建議顧客吃之前不用清洗，但綠色蔬菜通常在採收後、包裝前集中大量清洗，這恐讓單一菜葉或單顆蔬菜的微生物汙染擴散到整批蔬菜中。

食品科學學會（Institute of Food Technologists）資深食品安全和可追溯性科學家莫里斯（Sara Morris）說，萵苣、羽衣甘藍和寬葉羽衣甘藍一旦切成小塊，食安風險也隨之增加，蘿蔓萵苣在切時，多層葉片被反覆的切會增加細菌從一個表面擴散到另一表面的機會。

2. 哈密瓜

有些水果預切的話風險比較高，因為它們即使是在完整的情況下也難以清洗乾淨，例如哈密瓜。莫里斯說哈密瓜瓜皮粗糙，網紋有很多細小縫隙，容易有髒汙和細菌殘留，切哈密瓜時表皮上的細菌會跑到果肉上，果肉的水分和營養讓細菌得以生長，這會導致食源性疾病，例如美國和加拿大2023年爆發了嚴重的沙門氏菌跨國疫情，禍首就是預切的哈密瓜。

要降低食用哈密瓜的風險，最好整顆購買，切之前可以用流動的水清洗，並用蔬果清潔刷刷去表面汙垢，無需使用肥皂、漂白水或其他清潔劑。

3. 番茄

為了在食用時吃到最佳風味，完整的番茄最好常溫儲存，但一旦切開後除非立刻冷藏，否則細菌病原體會快速擴散，因此建議購買完整的，切開後迅速冷藏。去海邊或野餐時若想帶可隨時享用的番茄，比起預切大顆番茄，櫻桃番茄（cherry tomato）或葡萄番茄（grape tomato）是更好、更方便的選擇。

4. 小黃瓜

有些蔬果的外皮就像天然的包裝，保護內部免受微生物侵害，一旦外皮破損或被切開，腐敗變質或潛在的汙染就開始倒數了。莫里斯說，小黃瓜表皮的天然蠟質能防止水分流失和維持脆嫩口感，外皮被去除、果肉被切開後，水分會迅速流失、果肉變軟，保存期限也縮短，這樣嬌嫩的蔬菜被切開後，處理時有更多表面暴露在空氣和潛在汙染中，會增加汙染和微生物孳生的風險。

總的來說，莫里斯建議購買完整的蔬果，無論購買預切還是完整的蔬果，選購時都要仔細檢查，避免購買任何有損壞跡象的蔬果。食用前要用流動的水沖洗，處理食材前後都要清潔雙手、器具和烹飪檯面，避免交叉汙染，這也適用於所有食物，而蔬果切開或削皮後應立刻冷藏，保持新鮮，冷藏的溫度可以延緩細菌生長。