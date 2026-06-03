4部新劇開播 關曉彤「耀眼」演青春成長故事、「樊籠」傅菁古裝復仇引關注

各大影音平台接連推出新劇，圖為「樊籠」。（取材自豆瓣）

近期各大影音平台接連推出新劇，湖南衛視、芒果TV、愛奇藝與騰訊視頻幾乎同步上線多部重點作品，涵蓋青春成長、職場勵志、古裝懸疑與先婚後愛等熱門題材。根據「搜狐」整理，包括「耀眼」、「歡迎回我的頻道」、「樊籠」與「婚後再心動」近期陸續開播，憑藉不同類型設定與主演陣容，成為不少觀眾關注焦點。

在青春成長題材方面，「耀眼」由關曉彤、李昀銳主演，故事透過高中與成年兩條時間線，描繪都市女孩晴也與小鎮青年邢武的成長歷程。全劇於威海海邊實景拍攝，整體畫面充滿青春氛圍。

劇情聚焦角色從學生時代到成年後的人生轉變，沒有過度灑狗血的誤會橋段，而是以友情、愛情與成長為主軸。觀眾普遍認為，該劇主打治癒系風格，適合喜歡慢節奏青春故事的族群，不過後續情感線發展仍有待觀察。

各大影音平台接連推出新劇，圖為「耀眼」。（取材自豆瓣）

職場題材「歡迎回我的頻道」則由萬茜、李純領銜主演，以新媒體產業為背景，描述北漂女孩在職場中的奮鬥歷程。故事呈現內容產業工作者面臨的壓力與挑戰，也聚焦女性角色在職場中的成長過程。

觀眾討論焦點集中在劇中對職場環境與工作細節的刻畫，不少網友認為與現實工作情境有一定共鳴，尤其是新媒體產業相關內容較具話題性。不過部分觀眾也認為，劇情後續是否能兼顧職場與人物成長線，仍是關鍵看點。

各大影音平台接連推出新劇，圖為「歡迎回我的頻道」。（取材自豆瓣）

古裝懸疑劇「樊籠」則由劉美含、傅菁主演，故事圍繞工匠之女南煙梔展開，為追查真相與復仇而潛入神秘伶崖塔，逐步揭開隱藏多年的秘密。

劇情結合探案、解謎與女性成長元素，透過層層反轉推進故事發展。相較於常見的後宮或情感競爭設定，「樊籠」更強調女性角色之間的合作與互助關係，因此受到部分觀眾關注。懸疑氛圍與古裝美學也被認為是本劇主要亮點之一。

甜寵題材「婚後再心動」則由何健麒、王雅佳主演，講述醫學博士與商界菁英因契約婚姻而產生交集，原本只是形式上的合作關係，卻在相處過程中逐漸萌生真感情。

劇情採用近年熱門的「先婚後愛」設定，以輕鬆甜蜜路線為主軸，男女主角從陌生到相互理解的情感發展成為主要看點。觀眾普遍認為，該劇整體氛圍輕鬆，適合偏好愛情題材的觀眾追看，但後續劇情是否能避免常見甜寵套路，也成為討論話題。