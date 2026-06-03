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定期清潔這三處 廚房永遠閃亮如新

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前專業管家分享，定期深度清潔廚房的爐台、流理台台面和水槽，就能讓廚房煥然一新。清...
前專業管家分享，定期深度清潔廚房的爐台、流理台台面和水槽，就能讓廚房煥然一新。清理廚房示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

晚餐後把廚房收拾乾淨，但隨手一碰，發現爐台上還有一層油油的汙垢，這是很多人都經歷過的情況，可能烤箱門上還有好幾個指紋，這些不代表沒有打掃，而是表面的清潔無法去除那些漸漸堆積的厚厚汙垢，專家說可以定期清理廚房三個區域，也就是爐灶、流理台台面和水槽，就能讓廚房在兩次大掃除之間保持乾淨。

Dengarden報導，前專業管家@tidycademy 在TikTok影片示範如何深度清潔廚房爐灶、流理台台面和水槽，讓廚房能在兩次大掃除之間保持乾淨。

首先是爐台，先將爐架取下，才能清潔下方的台面，接著擦拭爐台後面的防濺牆，然後是烤箱正面，那邊容易有指紋和烹飪時的飛濺物。

其次是流理台面，需要徹底清潔，而不是只擦拭小型電器和容器周圍，插座附近的角落和防濺牆要特別注意，因為碎屑、灰塵和烹飪殘留物通常會先落在那邊。

最後是水槽，水槽盆、瀝水架、水龍頭和附近的工具都要單獨清潔，而不是當作一個整體一起清理。除了清潔之外還要消毒。水槽很容易變髒，因為總是濕濕的，食物殘渣、海綿和其他殘留物會孳生黴菌、細菌及汙垢，但一旦水漬消失，所有東西都洗好風乾後，整個廚房都煥然一新。

@tidycademy示範的每個清潔步驟都不複雜，但只要把那三個區域清完後，廚房整體面貌煥然一新，當那些經常接觸表面積聚的汙垢被清除乾淨後，整個廚房都顯得更加明亮。

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▲ 影片來源：TikTok＠tidycademypro（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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