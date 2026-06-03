經濟壓力大連郊區也開始流行合租 全美前20城市曝光

愈來愈多郊區居民為了節省住房開銷，選擇找室友合租。室友示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

說到和別人合租來節省房租，很多人第一個想到的是生活成本較昂貴的都市，但Parade Home & Garden報導，根據租屋平台SpareRoom的數據，近來愈來愈多住在郊區的居民也開始和室友合租，特別是南部和西南部的「陽光帶」（Sun Belt），還有紐約市 的郊區如布朗克斯郡（Bronx）和康尼島 （Coney Island）及鄰近的長島 。

這份數據分析了SpareRoom網站在2025年超過1千6百萬筆的區域搜尋資料，並和2024年的搜尋紀錄相比，SpareRoom發現愈來愈多郊區的居民因為經濟因素開始找室友，和人合租的現象增加的很多都是以生活成本低廉著稱的地區。

報導指出，這很可能反映了美國的經濟狀況；CBS新聞最近的一項民意調查顯示，今年4月，通貨膨脹率和一般消費物價的成長速度三年來首次略高於收入成長速度。

SpareRoom總監哈欽森（Matt Hutchinson）在聲明中表示，區域搜尋數據很能反映租賃市場的走向，並點出住房可負擔性的壓力正如何重塑全國的室友合租文化，隨著全年齡層的人尋找比獨居更經濟實惠的生活方式，合租曾經集中出現在人口密集的都市，現逐漸成為郊區的事實。

根據SpareRoom的排行榜，從2024年到2025年尋找室友搜尋次數增加最多的城市為德州沃斯堡，增加了739%，南卡羅萊納州的哥倫比亞名列第二，增加282%，喬治亞州的梅肯（Macon）以259%位居第三。

從2024年到2025年搜尋室友次數增加至少150%的地區有35個，以下是前20名的地區。

1. 德州沃斯堡

2. 南卡哥倫比亞

3. 喬治亞州梅肯

4. 亞利桑納州馬里科帕郡（Maricopa County）

5. 阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）

6. 德州韋科（Waco）

7. 佛州朗伍德（Longwood）

8. 田納西州諾克斯維爾（Knoxville）

9. 紐約布朗克斯郡

10. 德州泰勒（Tyler）

11. 喬治亞州奧古斯塔（Augusta）

12.. 喬治亞州薩凡納（Savannah）

13. 阿肯色州小石城（Little Rock）

14. 北卡羅萊納州威爾明頓（Wilmington）

15. 喬治亞州丹塢地（Dunwoody）

16. 佛州奧卡拉（Ocala）

17. 堪薩斯州堪薩斯市（Kansas City）

18. 加州史塔克頓（Stockton）

19. 南卡羅萊納州米爾堡（Fort Mill）

20. 路易斯安納州拉法葉（Lafayette）