6月5日入芒種…10天嚴禁愛愛 注意「天地交泰九毒日」防外邪侵入

2026年6月5日會進入芒種節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（本報資料照片）

今年6月5日深夜11時49分會進入「芒種」節氣，正式進入農曆五月，代表炎熱夏季來臨，命理師楊登嵙提醒，農曆五月因濕熱，又稱「毒月」，在民俗習慣中，有9天是「天地交泰九毒日」，另與1天「天地交泰日」，一共10天，建議不要有性生活，否則容易消耗元氣，給外邪可趁之機。

命理師楊登嵙說，天地交泰九毒日分別是，農曆五月初五、初六、初七、十五、十六、十七、二五、二六、二七，另外，農曆五月十四日是「天地交泰日」，加起來一共十天。

楊登嵙說，一般人看到「芒」種，會直接聯想到芒果，其實芒種意指大麥、小麥等有芒作物種子成熟，搶收急迫，解釋成「忙」種更為貼切，芒種也稱為「忙種」、有「忙著種」之意，是農民朋友播種、下地最為繁忙的時間，反倒跟芒果種植無關，只是這段時間也剛好正逢芒果盛產期。

楊登嵙提醒，「芒種」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、馬、羊、牛，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心，要有充足的睡眠，不熬夜，減低得病機會。不要去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

他也說，芒種期間，也不可給頭頂囟門尚未癒合的小小孩剃頭，為百會穴所處位置，以免受外邪侵襲。

他分享，此節氣又熱又濕，容易惱怒憂鬱，建議這段時間飲食宜多清淡，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑葚，因為中醫理論認為，桑葚可補肝益腎，主治頭暈目眩、煩躁失眠、耳鳴心悸。