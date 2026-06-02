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黃仁勳「紅到像披頭四」知名播客陪逛台灣夜市驚呼太震撼

記者 高婉珮 ／即時報導
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輝達執行長黃仁勳（右）到台灣，民眾為他瘋狂。(本報資料照片／記者曾原信攝影）
輝達執行長黃仁勳（右）到台灣，民眾為他瘋狂。(本報資料照片／記者曾原信攝影）

輝達NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳在台灣掀起的「仁來瘋（Jensanity）」熱潮，連國際知名AI研究員暨播客（Podcaster）都驚呼「太震撼」。擁有492萬粉絲的知名節目《Lex Fridman Podcast》主持人、前麻省理工學院（MIT）人工智慧與自駕車研究員Lex Fridman，2日晚間在社群平台X與IG分享與黃仁勳同遊台灣的照片，不僅一同逛夜市、品嚐台灣街頭小吃，還特地曬出兩人一起享用芒果冰的合照，引發網友熱烈討論。

Lex Fridman被視為全球科技與思想領域最具影響力的播客主持人之一，節目長期聚焦人工智慧、科技、哲學、心理學、歷史與經濟等議題，曾專訪Google執行長Sundar Pichai、Demis Hassabis、Terence Tao以及Sam Harris等重量級人物。黃仁勳過去也曾登上他的節目，暢談輝達發展與AI未來趨勢。

這次隨著GTC Taipei及台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，Lex Fridman特別來台，並花了一整天時間跟隨黃仁勳行程。他在貼文中表示，當天不僅和數千名工程師交流，也一起走訪夜市、大啖台灣街頭美食。他形容：「Jensen在台灣受到搖滾巨星般的歡迎，簡直就像60年代的披頭四（The Beatles）一樣！這真的很令人震撼。」

不過，比起企業領袖光環，更讓Lex Fridman印象深刻的，是黃仁勳始終維持一貫的謙遜與親和力。他表示，無論面對多少粉絲與鎂光燈，黃仁勳依然和多年前一樣，是個善良、幽默又體貼的人，「就像他小時候在台灣逛著同樣夜市時那樣。」

身為科技圈知名意見領袖，Lex Fridman這次也徹底被台灣夜市文化征服。他透露，兩人一整天品嚐了許多不同的街頭小吃，直呼那是自己吃過最美味的食物之一，並預告未來將分享完整影片內容，記錄與黃仁勳在台灣相處及交流的過程。

貼文最後，Lex Fridman更興奮表示，接下來將持續參與Computex相關活動，與黃仁勳及來自世界各地的工程師交流，同時繼續探索台灣，尤其是尋找更多令人驚豔的夜市美食。他感性地寫下：「像這樣的日子，我比平常更覺得自己是世界上最幸運的孩子。」

從夜市小吃到芒果冰，從AI論壇到工程師交流，這位全球最具影響力的科技Podcaster，似乎也和許多海外訪客一樣，在黃仁勳的帶領下，已經體驗到台灣獨具魅力的一面。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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