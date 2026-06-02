黃仁勳談員工待遇：員工應拿盡可能高的薪資 我盡所能發高薪

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）

AI投資熱潮推升科技業獲利，各界關注企業如何與員工分享成果。Nvidia （輝達 ，又名英偉達）執行長黃仁勳 周二表示，企業應盡可能提高員工薪酬，而他自己也是這麼做的。

黃仁勳在台北國際電腦展場邊受訪時，被問及三星電子近期與工會達成協議、將向部分晶片工程師發放最高40萬美元獎金一事。他回應：「我認為員工應該拿到盡可能高的薪酬。我會盡我所能支付員工最高的薪酬。」但他也說：「這不代表我的做法一定是對的。」

隨著全球AI建設熱潮帶動獲利大增，從南韓到台灣，科技業龍頭正面臨愈來愈大的壓力，要求要回饋更多利潤給員工。三星透過提高獎金避免了一場可能衝擊營運的罷工，台積電近期也積極安撫員工對分紅制度的疑慮。

台積電董事長魏哲家上周在員工大會表示，今年分紅增幅將超過去年，可望超過30%。外界預料，員工分紅與薪酬問題也將成為台積電周四股東會的關注焦點。

除了薪資議題外，不少員工也擔心未來遭AI取代。不過黃仁勳周一已駁斥這種說法，稱AI威脅就業是「無稽之談」，認為AI將帶動營收、獲利與經濟成長，而非消滅工作機會。