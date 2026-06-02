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很多人都做錯 西瓜改用這招保存「鮮甜維持一周」

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將切好的西瓜放入附蓋且能完全隔絕空氣的玻璃容器中冷藏，最長可維持約8天的新鮮度。...
將切好的西瓜放入附蓋且能完全隔絕空氣的玻璃容器中冷藏，最長可維持約8天的新鮮度。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Damir Mijailovic ）

夏季是享用新鮮水果的最佳時節，香甜多汁的西瓜更是許多人餐桌上的常客。然而，不少人都發現，當西瓜一旦切開後，鮮度便開始快速流失，原本飽滿爽脆的果肉逐漸變得軟爛出水，口感大打折扣。專家指出，若想延長切開後西瓜的保鮮時間，使用密封性良好的玻璃保鮮盒是有效的方法。

根據「daily meal」網站報導，將切好的西瓜放入附蓋且能完全隔絕空氣的玻璃容器中冷藏，最長可維持約8天的新鮮度。之所以強調密封保存，是因為空氣中的氧氣正是加速西瓜腐敗的主要因素之一。當刀子劃開外皮後，原本阻隔氧氣的天然保護層遭到破壞，果肉便開始接觸空氣，進而產生氧化與分解作用，使西瓜逐漸失去水分與原有的爽脆口感。

除了避免空氣接觸之外，冷藏保存同樣十分重要。專家表示，切開後的西瓜應盡快放入冰箱冷藏，以減緩細菌滋生速度。農業部也建議，在切開之前，可先將完整西瓜放置於攝氏5度以下環境冷藏24小時，預先降溫有助於抑制細菌繁殖，進一步延長保存期限。

此外，西瓜的切法也會影響保鮮效果。專家指出，西瓜外皮具有天然保護作用，因此若將西瓜切成半顆、四分之一顆或帶皮的三角切片，保鮮時間通常較長。相較之下，若將果肉直接切成小方塊，由於暴露於空氣中的表面積增加，水分流失與腐敗速度也會加快。

若家中沒有密封保鮮盒，可改用夾鏈保鮮袋保存，但封口前應盡可能將袋內空氣擠出。另一種方式則是將西瓜切片放置於盤中，再以保鮮膜緊密包覆。無論採取哪種方法，關鍵都在於減少果肉與空氣接觸的機會。專家提醒，妥善保存不僅能維持西瓜的甜度與口感，也有助於降低細菌滋生風險。

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