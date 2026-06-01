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黃仁勳首登南韓綜藝 要上「劉QUIZ」

黃仁勳首登南韓綜藝 要上「劉QUIZ」

記者李姿瑩／即時報導
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黃仁勳接下製作單位邀約。(記者曾原信／攝影)
黃仁勳接下製作單位邀約。(記者曾原信／攝影)

南韓人氣訪談節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」製作團隊2日宣布，「AI教父」黃仁勳確定受邀擔任來賓，消息曝光後立刻在南韓網路引發熱烈討論，不少網友直呼「根本不敢相信」、「有夠猛」，迫不及待要看黃仁勳跟劉在錫同框。

作為NVIDIA創辦人兼執行長，黃仁勳近年憑藉AI技術浪潮帶領公司躍升全球最受矚目的科技企業之一，其個人影響力也遍及全球科技產業。此次登上「劉QUIZ ON THE BLOCK」，更被視為他首度參與綜藝性質的深度訪談節目，因此格外受到關注。

節目組表示，黃仁勳不只是成功企業家，更是推動AI產業發展的重要代表人物。從創業歷程到對未來科技趨勢的觀察，以及如何看待下一世代人才培育等議題，都有望在節目中與觀眾分享。

劉在錫訪問過無數國際巨星。(摘自Instagram)
劉在錫訪問過無數國際巨星。(摘自Instagram)

事實上，黃仁勳近年與南韓互動頻繁。他多次公開強調南韓在全球AI供應鏈與半導體產業的重要性，也持續與當地科技企業保持密切交流。每回訪韓期間，無論是企業參訪、產業論壇，或是品嚐南韓美食，都能引發媒體與民眾高度關注，親民作風更讓他累積不少人氣。

對於此次邀請成功，CJ ENM經營負責人南承龍表示，黃仁勳的人生經歷本身就是一段極具啟發性的故事。他從年輕時曾在餐廳打工洗盤子，一路走到今日成為全球頂尖科技企業領導人，其奮鬥歷程與對AI時代的洞察，相信能帶給觀眾不同層面的思考與啟發。

根據相關報導，黃仁勳本週將再度訪問南韓，除了參與節目錄製外，也安排與當地財經界及企業人士會面交流，該集節目預計於6月播出。

劉在錫日前才訪問了梅莉史翠普和安海瑟薇。(摘自Instagram)
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南韓 黃仁勳 NVIDIA

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