網友激推9款好市多夏日必買新品 這款亞洲冰棒價錢只要亞超的一半

好市多近期上架多款新品，Daily Meal團隊根據網路上網友的意見整理出九項必買清單。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

夏天的腳步近了，好市多 （Costco ）也悄悄上架了一些新品，已經在網路上造成話題。Daily Meal報導列出9項必買的好市多新品，編輯團隊瀏覽網友在Reddit、TikTok 和Instagram上分享的各種意見，據此整理出大家都說讚的商品。但要注意的是並非所有商品在每個門市都有販售，出門購物前可先確認，而報導中列出的價格都是最高價，因此代表有些地方的販售價格可能低於文中的價格。

1. 水蜜桃和芒果造型的冰淇淋（Frosty Peach and Mango Fruit Shaped Ice Cream）

這款冰品在網路人氣超高，一上架就掀起瘋狂討論。網友在Reddit上說這和在亞洲超市如H Mart賣得一樣香甜滑順，但好市多的售價只要一半，一盒六個裝的水蜜桃和芒果冰淇淋只要11.69元。

2. Nutella甜筒（Nutella Ice Cream Cones）

Nutella的巧克力和冰淇淋是絕配，現在好市多推出了甜筒，有Reddit網友說這是他吃過最好吃的冰品；好市多Nutella甜筒一盒10入，售價10.79元。

3. Sonoma大理石藍紋傑克起司（Sonoma Blue Marble Jack Cheese）

燒烤季必備單品，好市多32盎司的大理石藍紋傑克起司切片售價9.99元，口感滑順、略帶酸味，起司味清淡但不失風味，還能讓漢堡美味升級。

4. 科克蘭二次烘焙開心果可頌（Kirkland Signature Twice Baked Pistachio Filled Croissants）

這款可頌好評不斷，六個一盒售價9.99元。Daily Meal的評測員說這是她的新歡，一名Reddit網友說這應該是他近幾年最愛的好市多烘焙區產品。

5. 韓國烤肉風味午餐肉（Korean BBQ Flavored Spam）

想讓你的午餐肉飯糰（musubi）、墨西哥捲餅或雞蛋料理口味煥然一新的話，加入這款火遍TikTok的午餐肉準沒錯，八罐午餐肉好市多售價25.99元。

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▲ 影片來源：TikTok＠realcostcofan（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

6. Kinder's有機調味料綜合裝（Kinder's Organic Gold Label Sauce Variety Pack）

Kinder's的調味料組合包裝售價13.99元，內有三種口味，分別是香辣蜂蜜（Hot Honey Glaze）、創始人珍藏（Founder's Reserve）及泰式甜辣醬（Sweet Chili Garlic），在Instagram上已經討論度爆表。

7. Riverwalk蜂蜜哈根尼羅辣椒莎莎醬（Riverwalk Cantina Hot Honey Habanero Salsa）

辣蜂蜜人氣歷久不墜，甜味和辣味的組合非常搭，讓人想一吃再吃，因此加入莎莎醬也不足為奇；一名美食評論者在YouTube影片中評論這款醬料辣度適中，味道也很棒。好市多一罐Riverwalk蜂蜜哈根尼羅辣椒莎莎醬32盎司，售價5.79元。

▲ 影片來源：YouTube＠The Grocery Lady（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

8. Somos墨西哥捲餅醬料組合包（Somos Taco Cooking Sauce Variety Pack）

這款醬料組合包售價9.99元，用兩種醬料作出的墨西哥捲餅美味無比，Instagram上很多網友大推這款商品，說只要有這兩種醬料就能快速做出好吃的墨西哥捲餅。

▲ 影片來源：Instagram＠bravelikemom（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

9. Peak Protein巧克力花生醬酥脆蛋白棒（Peak Protein Chocolate Peanut Butter Crunch Protein Bars）

Reddit網友認為這款蛋白棒吃起來更像糖果，每根蛋白棒有12克蛋白質，搭配巧克力花生醬脆皮，可以在鍛鍊時來個美味補給。雖然有人認為這款蛋白棒的營養成分可以更好，但若追求的是美味的蛋白棒，不妨一試這個口味，好市多販售的一盒20入售價19.89元。