居家養老代價高？研究曝：80歲賣房恐比45歲少賺2萬美元

居家養老若缺乏長遠規畫，恐在未來賣房時帶來嚴重經濟損失。(美聯社)

隨著高齡化社會來臨，高達73%的50歲以上美國人表示，希望盡可能長時間地住在現有的房子裡。這種對舒適與獨立空間的渴望完全可以理解，然而，最新理財研究指出：「居家養老」若缺乏長遠規畫，恐在未來賣房時帶來意想不到的嚴重經濟損失。

《GOBankingRates》報導，根據波士頓學院退休研究中心（Center for Retirement Research at Boston College）發布的最新報告指出，房屋出售者的「年齡」與「最終售價」之間，存在著顯著的負相關關係。

報告以一棟價值40萬美元的標準房屋為例。80歲的賣家所開出的折價，比45歲的賣家低了5%。這意味著，高齡賣家在交易中將憑空損失高達2萬美元。這項落差被財經專家稱為「衰老懲罰」。幸運的是，美國知名理財天后蘇茲·奧曼（Suze Orman）對此提出了兩大核心建議，幫助高齡房主捍衛資產、減輕損失。

報告指出，導致高齡房主隱性成本飆升的第一大主因，是房屋維護狀況不佳。老舊的浴室、廚房以及經年累月的修繕延誤，都會讓房價在無形中貶值。蘇茲·奧曼的理財心法：「即使你現在完全沒有搬家的打算，持續的維護也是必不可少的。今天好好保養房子，才能避免日後支付更高的修繕費用。」

奧曼提醒，雖然翻新很重要，但千萬不要進行負擔不起的升級。安全性的改造（如無障礙浴室）是必需品，而奢華的廚房翻新雖能拉高售價，但前提必須是「目前經濟狀況允許，且財務上划算」。

高齡房主虧損的第二大主因，在於傾向選擇「便利」而非「效益」。許多老年房主因健康欠佳、感到壓力過大或急需搬遷，往往不透過MLS（多重上市服務）等公開管道，而是直接低價賣給主動上門的投資客或單一經紀人。

蘇茲·奧曼的理財心法：「這通常不是明智的理財之道。因為走捷徑會讓你的房子失去市場競爭力。賣房時，你必須讓盡可能多的人來看房。」專家建議，在五六十歲時，很難想像自己未來會為了省事而賤賣資產。因此，在準備售屋時務必向家人尋求協助。不論是成年子女或孫輩，都能利用現代科技與網路，幫助高齡長輩將房屋推向最大的潛在買家市場，創造競價優勢。

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