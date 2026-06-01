4星座「嘴硬心軟」易受委屈 巨蟹把難過藏心裡、他默默付出最專一

四星座嘴硬心軟，在戀愛中容易受委屈。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Keenan Constance ）

有些人明明內心柔軟、重感情，卻總習慣用冷淡與倔強掩飾真心，即使受了委屈，也不願輕易低頭。根據《搜狐》分析指出，巨蟹座、摩羯座、天蠍座與金牛座，是典型「嘴硬心軟」代表，表面看似冷靜堅強，實際上卻最容易默默承受壓力與情緒，經常把委屈留給自己消化。

巨蟹座：愈在乎愈嘴硬 容易把委屈藏心裡

巨蟹座被點名是最典型的嘴硬心軟星座之一。由於個性敏感細膩，對在乎的人往往付出很多，也特別重感情，但偏偏不擅長直接表達內心感受。明明擔心對方，說出口卻可能變成冷淡回應；即使心裡捨不得，也常故作無所謂。巨蟹座習慣默默照顧身邊的人，卻不太會主動表達需求，一旦發生爭執，也傾向自己躲起來消化情緒。巨蟹座最大的問題在於過度壓抑情緒，容易把委屈悶在心裡，久而久之反而讓自己更受傷。

摩羯座：外冷內熱 習慣一個人承受壓力

摩羯座則屬於典型「外表冷靜、內心柔軟」類型。平時看起來理性克制、不善言詞，但其實相當重視感情與責任感，只是不習慣把脆弱表現出來。對於在乎的人，摩羯座通常不太會說甜言蜜語，而是透過實際行動默默付出。不過當遭遇誤會或爭執時，他們往往選擇沉默，即使心裡委屈，也不願主動解釋或示弱。由於個性習慣逞強，很多壓力都自己承擔，外界也容易誤會摩羯座太過冷漠。事實上，他們只是把情緒藏得太深，不願造成別人負擔。

天蠍座：自尊心強 愛得深卻不肯低頭

天蠍座在感情中相當投入，一旦認定對象，通常會全心全意付出。不過由於自尊心強，加上個性倔強，即使內心再在乎，也很少主動低頭。發生衝突時，天蠍座容易用冷漠或強硬語氣保護自己，明明害怕失去，卻裝作毫不在意。很多時候其實早已心軟，但因拉不下面子，反而把彼此距離愈推愈遠。天蠍座最大的情緒來源來自壓抑與逞強，表面愈冷靜，內心往往愈敏感，也因此特別容易陷入委屈與內耗。

金牛座：不擅表達 用沉默默默付出

金牛座則是典型的「行動派」星座。雖然不太會說甜言蜜語，但對待感情相當專一，習慣用陪伴與實際付出表達在乎。不過由於個性內斂又固執，即使關心對方，也常因語氣過於直接而被誤解。遇到委屈時，金牛座大多選擇忍耐，不喜歡主動解釋，更不習慣向別人傾訴情緒。即使受到誤會或傷害，也往往悶不吭聲，把情緒藏在心裡。外表看似平靜，其實內心早已累積不少壓力與失落感。