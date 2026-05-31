40萬學貸太難還 紐約醫用兒時興趣大賺外快

紐約醫師Brandon Axelrod為償還40萬的學貸，透過TikTok開創氣球藝術副業，10周內進帳3500元。氣球藝術示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@David Trinks）

美國人的學貸 平均超過6萬5000元，需要花將近20年償還，但紐約一位口腔顎面外科第一年住院醫師阿克瑟羅德（Brandon Axelrod）背負40萬元的學貸，為了支付生活開銷與償還貸款，他突發奇想，在TikTok 上傳分享自己為同事做氣球藝術的短片，結果影片爆紅，讓他得以透過這項副業協助償還貸款。

Moneywise報導，阿克瑟羅德表示，雖然擔任外科住院醫師有薪水，但這筆收入不足以償還貸款，因為根據病患照護規定，他必須住在距離曼哈頓 醫院10分鐘車程以內的範圍。平均而言，住院醫師的年收入約為7萬元，實際金額因培訓計畫而異，而曼哈頓的獨立套房平均月租約4000元，顯然對多數住院醫師來說，並無太多餘裕償還學貸。

出人意料的是，阿克瑟羅德的靈感來源是他的童年。他表示從10歲起就開始折氣球，並以「布蘭迪尼」（Brandini）的藝名在生日派對、企業活動和宗教慶典上表演。由於住院醫師的工作讓阿克瑟羅德無暇進行現場演出，他轉而投入社群媒體。一月下旬，他上傳了一段TikTok 短片，內容是他用氣球為一位同事製作牙仙，五小時後他離開手術室時，發現這段影片的觀看次數已突破40萬次，而當時他只有約300位追蹤者。

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▲ 影片來源：TikTok＠doctorbrandini（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

阿克瑟羅德的TikTok副業在10周內賺進了約3500元，對他來說是一筆不小的金額。他還承接每件售價約1000元的氣球雕塑委託，並考慮簽訂品牌合作協議以賺取更多收入。雖然這筆錢還不足以償還大部分的學貸，但他打算利用社群媒體收入償還本金，並以住院醫師的薪水支付利息，這種做法能避免債務不斷增加。

有許多學生陷入「負攤提」（negative amortization）的陷阱，意即利息累積的速度比償還債務的速度更快。例如欠款40萬元、利率為7%，代表每月約需支付2300元利息；若還款金額僅有1000元，不僅無法減少本金，反而每月增加1300元，進而要支付利息產生的利息。

雖然阿克瑟羅德的開源方式較不常見，但背後的策略很合理。透過額外收入逐步減少本金，代表債務會隨著時間逐漸減少，就能更快地還清貸款。無論是接案工作、家教、在網路上販售技能，或是將個人興趣轉化為收入來源，都能籌措資金，即使是每月償還幾百元的本金，也能大幅縮短還款期限。

市面上有許多應用程式能協助你出租手邊各種閒置財產，例如Turo可以出租自己的汽車，而Spacer一類的網站則可以出租停車位。出租工具、專業設備，甚至是儲物空間，都能賺取一些額外收入。

如果具備諸如醫學、法律、金融或寫程式等專業技能，可透過JustAnswer、Expert360等平台，或是創辦電子報，將現有的知識轉化為收入。製作線上課程，或是協助他人備考專業證照，除了時間以外，不需要投入太多資金，就能帶來額外收入。

雖然增加收入有助於償還債務，但還有其他處理學貸的管道。例如「依收入還款計畫」（income-driven repayment）或「公共服務貸款免除計畫」（Pursue Public Service Loan Forgiveness）或許能為債務問題提供幫助。即使這些計劃即將面臨重大變革，仍值得確認自己是否符合申請資格，或是了解透過再融資獲得較低利率是否有幫助。無論選擇哪種方法，背後的數學原理都是相同的，就是在今天償還本金，減少明天的利息並降低債務總額。

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