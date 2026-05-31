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觀察膚色和傷口 5檢測你的肌膚是否「健康老化」？

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皮膚科醫師表示，肌膚光滑、沒有太多變色等特徵，代表皮膚正在健康老化。長者示意圖，...
皮膚科醫師表示，肌膚光滑、沒有太多變色等特徵，代表皮膚正在健康老化。長者示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

曬斑、很深的皺紋、皮膚乾燥等都是肌膚正在不健康老化的跡象，但老化過程每個人都不同，若很注重保養身體，皮膚會有一些跡象顯示正在健康地老化，哈芬登郵報（HuffPost）報導採訪了兩位皮膚科醫師，列出皮膚健康老化的五個跡象。

1. 肌膚傷口很快癒合

皮膚傷口的癒合速度可以反映出肌膚健康狀況和以何種方式老化。皮膚科醫師莫伊（Lauren Moy）說，如果皮膚的開放性傷口在一周左右癒合，表示飲食中有足夠的蛋白質來讓傷口癒合，又或者免疫系統很健康，也可能有良好基因；若傷口更嚴重，則應在四至六周癒合。當傷口從粉紅色逐漸轉變為接近自己皮膚的顏色時，傷口也變平變軟，就代表傷口癒合了。

當身體缺乏細胞修復和生長所需的營養時，傷口癒合的速度就會減慢，由於身體需要蛋白質來建造和修復皮膚，高蛋白的飲食能幫助確保肌膚能良好癒合，隨著年齡增長，皮膚癒合的速度會變慢，因此須特別注意。

2. 肌膚質地光滑

若肌膚大部分時間都很光滑，代表有健康老化，這可能是因為沒有受到日曬損傷且水分充足。通常，那些皮膚乾燥和有脫屑斑片的人是因為缺水，讓皮膚摸起來不光滑，皮膚科醫師哈德利（Hadley King）說，當肌膚缺水時，玻尿酸、醣胺聚醣（glycosaminoglycans）和其他細胞外基質成分會隨著年齡的增長而減少，使肌膚失去水潤和彈性。

3. 臉頰豐滿、臉部飽滿

哈德利說，影響臉部飽滿度的主要因素是日曬和其他外在因素，會加速皮膚中健康彈性纖維（elastin fiber）的流失，導致皮膚鬆弛，彈性下降，皮膚中的膠原蛋白為肌膚提供強度和結構，因此，當臉部飽滿度良好時，皮膚就能擁有健康的膠原蛋白和彈性，這些因素有助於保持皮膚年輕，延緩老化。

4. 膚色沒有太多變色

莫伊說，如果臉上曬斑不多，表示累積的日曬量很少，防曬也做得很好。很多人都知道陽光對皮膚有害，哈德利說，每天做好防曬是幫助皮膚健康老化的最重要措施之一，若在戶外不抹防曬霜，就容易出現膚色不均和色素沉著，我們身上累積的大部分日曬損傷都是無意中暴露在陽光下造成的。

導致皮膚變色的另一罪魁禍首是手機、電視和其他裝置螢幕發出的藍光，哈德利說藍光不只會影響睡眠和傷害眼睛，也會讓皮膚變色及老化。

5. 從不吸菸

若一輩子都不吸菸，皮膚就有機會以健康方式正常老化。莫伊說，吸菸會增加細紋和皺紋，也會讓皮膚變得更乾，並引發很多其他深層的問題。

吸菸還有一些長期影響，例如膚色不均、皮膚彈性喪失和臉部深層皺紋，短期影響包括手指和指甲變黃、牙齒變色，這些都會讓人看起來很老。美國整骨皮膚科學會（American Osteopathic College of Dermatology）指出，40歲煙癮很重的人的皮膚狀況通常和70歲不吸菸人的皮膚狀況相似。

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